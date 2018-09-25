Умер продюсер «Звездных войн»

По данным издания, Курц скончался от рака в Лондоне. Как отмечается, семья продюсера подтвердила его смерть.

Курц наиболее известен по своей работе над фильмами «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» и «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар». Он также работал над картиной фильмом «Американские граффити», которая была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм».