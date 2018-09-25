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01:06 (мск), источник: Газета.Ру

Умер продюсер «Звездных войн»

Американский кинопродюсер Гэри Куртц скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Источник: starwars.com

По данным издания, Курц скончался от рака в Лондоне. Как отмечается, семья продюсера подтвердила его смерть.

Кинокомпания Lucasfilm на своем сайте выразила свои соболезнования семье Курца.

Курц наиболее известен по своей работе над фильмами «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда» и «Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар». Он также работал над картиной фильмом «Американские граффити», которая была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм».

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