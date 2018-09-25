Собраны самые нелепые жалобы туристов

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Газета собрала самые нелепые отзывы туристов на пляжи и достопримечательности. Так, например, посетительница пляжа в Корнуолле пожаловалась на то, что в воде есть камень, о который она поранила ногу.

Пляжи действительно создают проблемы туристам. Так, один отдыхающий, жаловался, что «песок не был похож на песок в брошюре». Другой и вовсе сказал, что «пляж был слишком песчаным».

Нужно запретить загорать топлесс на пляже. Отдых был испорчен, так как мой муж все время смотрел на других женщин.

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Один рецензент оставил негативный отзыв о горе Бен-Невис (самая высокая точка в Великобритании), сообщив, что она «очень крутая и высокая», а подниматься на нее слишком долго и скучно.

«Во время моего отпуска в Гоа в Индии я с отвращением обнаружил, что почти в каждом ресторане подают карри. Я не люблю острую пищу», — написал турист после возвращения.

Еще один рецензент отозвался о Большом каньоне: «ничего особенного». А другой критик назвал Сиднейский Оперный театр «глупой яичной скорлупой».

Посетитель Лувра, который 30 лет мечтал его увидеть, был разочарован. «Совсем не интересно», — написал он.