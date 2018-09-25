Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«В клетку он больше не вернется!» История одной собаки из приюта
Соврала организаторам, Мисс Украина со скандалом лишилась короны
Кристина Орбакайте выбрала для дочери школу в Нью-Йорке
Мать сестер Хачатурян рассказала, что произошло с дочерьми в СИЗО
Медведев сделал заявление, касающееся цен на бензин
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином Во Владивостоке прошли переговоры Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином
Захарова объяснила, почему белорусов нельзя назвать «друзьями»
Нетаньяху выступил с предложением к РФ по Ил-20
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
Андрейченко раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Сеть в восторге от фото ведущей Лазаревой в бикини - фото
"Мы вместе!": Волочкова воссоединилась с экс-мужем
Реакция Порошенко на проход кораблей Украины под Крымским мостом
3 города РФ попали в рейтинг самых опасных в мире
На подуим в Милане вышли модели с тремя грудями - фото
Актриса Кленчина умерла по неизвестной причине
Министр образования Башкирии удивила СМИ своей безграмотностью
У границ РФ заметили ядерный бомбардировщик США
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
8В Воронежской области столкнулись два пассажирских автобуса
02:15 (мск), источник: РИА Новости

Собраны самые нелепые жалобы туристов

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Туристы в соцсетях жалуются на слишком высокие горы и не интересный Лувр, сообщает The Guardian.

Наверх
Источник: Reuters

Газета собрала самые нелепые отзывы туристов на пляжи и достопримечательности. Так, например, посетительница пляжа в Корнуолле пожаловалась на то, что в воде есть камень, о который она поранила ногу.

Пляжи действительно создают проблемы туристам. Так, один отдыхающий, жаловался, что «песок не был похож на песок в брошюре». Другой и вовсе сказал, что «пляж был слишком песчаным».

Нужно запретить загорать топлесс на пляже. Отдых был испорчен, так как мой муж все время смотрел на других женщин.
Читайте также
Выяснилось, чем российские курортники раздражают местных жителей

Один рецензент оставил негативный отзыв о горе Бен-Невис (самая высокая точка в Великобритании), сообщив, что она «очень крутая и высокая», а подниматься на нее слишком долго и скучно.

«Во время моего отпуска в Гоа в Индии я с отвращением обнаружил, что почти в каждом ресторане подают карри. Я не люблю острую пищу», — написал турист после возвращения.

Еще один рецензент отозвался о Большом каньоне: «ничего особенного». А другой критик назвал Сиднейский Оперный театр «глупой яичной скорлупой».

Посетитель Лувра, который 30 лет мечтал его увидеть, был разочарован. «Совсем не интересно», — написал он.

Читайте также:

 Израиль может попытаться помешать поставке С-300 в Сирию
В Европу из Москвы привезли заразный бред. Заболел экс-олигарх
Россия нашла адекватный ответ на гибель экипажа Ил-20
Защитник сборной Хорватии объяснил, почему не пожал руку Путину
Крупнейшее в истории вымирание оказалось мгновенным
Женщина нашла на клумбе двухголовую гадюку (видео)
Наталья Поклонская предложила не повышать пенсионный возраст
В Гималаях открыли самый живописный аэропорт в мире
Подросток 49 дней дрейфовал в море в деревянной хижине (видео)
Спорт
Модрич — лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану и Лионель даже не приехали на церемонию
Hi-Tech
Ученые разгадали структуру загадочного минерала И предсказали существование нового вещества.
Авто
Как обманывают водителей: появилась новая схема «развода» Сегодня обычному водиле подыскать нормальную работу нелегко. Этим и пользуются мошенники!
Кино
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме Ульяна снимется в ленте под рабочим названием «Северный ветер»
Недвижимость
Как быстро убраться в квартире, чтобы было чисто
Россиянин получил многомиллионный счет за услуги ЖКХ
Немец нашел золотой клад в старом шкафу и отдал все властям
Прописка мигрантов обошлась хозяину квартиры в 400 тысяч рублей
Дети
Константин Хабенский станет отцом в третий раз У актера, по данным журналистов, родится еще один ребенок
Леди
20 лучших осенних платьев до 5000 рублей Мы нашли 20 вариантов, в которых ты не замерзнешь и которые можно носить и с кедами, и с казаками, и с грубыми армейскими ботинками
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь