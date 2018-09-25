«Известия»: Минстрой намерен внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте

Источник: РИА "Новости"

Минстрой РФ планирует включить биометрическую систему распознавания лиц в проект «Умный город» и использовать ее в общественном транспорте. Об этом во вторник пишет газета «Известия» со ссылкой на замглаву ведомства Андрея Чибиса.

Отмечается, что разрабатываемая технология облегчит процедуру оплаты проезда в транспорте.

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«Очевидно, что из-за необходимости использовать карточки, время посадки пассажиров затягивается. А алгоритм распознавания лиц работает так: пассажир заходит в метро или автобус, программа его распознает и списывает за проезд деньги с банковского счета», — приводит издание слова Чибиса.

По данным газеты, представители министерства намерены изучить опыт китайских городов для распространения подобных технологий в России. Кроме того, в ведомстве планируют привлечь китайские компании, например, Huawei, к разработке совместно с «Ростелекомом» системы биометрической идентификации.