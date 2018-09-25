«Известия»: Минстрой намерен внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/ — Предполагается, что с помощью новой технологии можно будет оплатить проезд.
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/ — Предполагается, что с помощью новой технологии можно будет оплатить проезд.
Минстрой РФ планирует включить биометрическую систему распознавания лиц в проект «Умный город» и использовать ее в общественном транспорте. Об этом во вторник пишет газета «Известия» со ссылкой на замглаву ведомства Андрея Чибиса.
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По данным газеты, представители министерства намерены изучить опыт китайских городов для распространения подобных технологий в России. Кроме того, в ведомстве планируют привлечь китайские компании, например, Huawei, к разработке совместно с «Ростелекомом» системы биометрической идентификации.
Механизм удаленной биометрической идентификации начал работать в ряде российских банков. С 30 июня 2018 года клиенты могут прийти в отделения банков, сдать биометрию (запись голоса и изображение лица) и получить возможность открывать вклад или брать кредит из любой точки мира.