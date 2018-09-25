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05:54 (мск), источник: Интерфакс

Суды смогут прекращать дела о экстремистских репостах на стадии расследования

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Постановление пленума Верховного суда РФ о лайках и репостах позволяет судам прекратить расследование на самых ранних стадиях, если дело возбуждено необоснованно, сообщил журналистам председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ходе международного юридического форума.

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Источник: Reuters
Мы это делаем для того, чтобы не загружали нарушениями судебную систему, не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления. В этом постановлении вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии.
Вячеслав Лебедев
председатель Верховного суда РФ

Он пояснил, что решение об отмене уголовного преследования суды могут принять не только, когда дело уже рассматривается в суде с обвинительным заключением, а еще на стадии возбуждения дела.

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«Лицо, в отношении которого оно возбуждено, имеет право на обжалование именно постановления о возбуждении дела. Мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. И если нет прямого умысла на совершение преступления, то дела должны прекращаться, чтобы не велось бессмысленное расследование», — пояснил председатель Верховного суда РФ.

В начале августа компания Mail.ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и «лайков» в соцсетях и декриминализацию подобных случаев.

15 августа Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и министерство юстиции РФ.

Верховный суд РФ дополнил разъяснениями постановление пленума «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года.

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