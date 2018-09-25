Суды смогут прекращать дела о экстремистских репостах на стадии расследования

Мы это делаем для того, чтобы не загружали нарушениями судебную систему, не направляли в суд дел, в которых нет состава преступления. В этом постановлении вопрос о составе преступления должен рассматриваться на самой ранней стадии.
Вячеслав Лебедевпредседатель Верховного суда РФ
Он пояснил, что решение об отмене уголовного преследования суды могут принять не только, когда дело уже рассматривается в суде с обвинительным заключением, а еще на стадии возбуждения дела.
«Лицо, в отношении которого оно возбуждено, имеет право на обжалование именно постановления о возбуждении дела. Мы дали указание судам, чтобы они проверяли, есть состав преступления или нет. И если нет прямого умысла на совершение преступления, то дела должны прекращаться, чтобы не велось бессмысленное расследование», — пояснил председатель Верховного суда РФ.
В начале августа компания Mail.ru Group, которой принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, три социальные сети — «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир», выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и «лайков» в соцсетях и декриминализацию подобных случаев.
15 августа Mail.ru Group направила обращения с инициативой по декриминализации действий пользователей в соцсетях и амнистии ранее осужденных за это в Госдуму, Верховный суд и министерство юстиции РФ.
Верховный суд РФ дополнил разъяснениями постановление пленума «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» от 28 июня 2011 года.