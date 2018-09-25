Взлом телефона супруга предложили считать преступлением

Петров предлагает парам заключать письменное соглашение на доступ к телефонам друг друга, сообщает «Пятый канал». По его словам, гаджет — предмет индивидуального пользования, содержащий персональную и служебную информацию. Его взлом должен квалифицироваться по уголовной статье как вмешательство в личную жизнь.

В августе Петров предложил сделать обязательным заключение брачного контракта. По его словам, это поможет в случае развода облегчить раздел имущества и опеки над детьми. По его задумке, услуги по составлению документов должны бесплатно оказывать районные отделения загсов, однако при желании молодожены смогут обратиться и к сторонним юристам.