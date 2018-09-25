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09:58 (мск), источник: Известия

Взлом телефона супруга предложили считать преступлением

Депутат Законодательного собрания (ЗакС) Ленинградской области Владимир Петров предложил приравнять несанкционированный доступ к гаджетам супруга к преступлению.

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Источник: Reuters

Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение собрания.

Петров предлагает парам заключать письменное соглашение на доступ к телефонам друг друга, сообщает «Пятый канал». По его словам, гаджет — предмет индивидуального пользования, содержащий персональную и служебную информацию. Его взлом должен квалифицироваться по уголовной статье как вмешательство в личную жизнь.

В августе Петров предложил сделать обязательным заключение брачного контракта. По его словам, это поможет в случае развода облегчить раздел имущества и опеки над детьми. По его задумке, услуги по составлению документов должны бесплатно оказывать районные отделения загсов, однако при желании молодожены смогут обратиться и к сторонним юристам.

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