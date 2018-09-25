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10:34 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британец нашел военный бункер с портретами на стенах

Настоящая арт-галерея времен Второй мировой войны.

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Крис Холливелл из Манчестера в составе любительской исследовательской группы нашел необычный бункер времен Второй мировой войны в Мюнхене.

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Крис любит путешествовать и искать в разных городах и странах тайные места, связанные с историческими событиями. В этот раз на поиски «достойного» бомбоубежища у него ушло три дня. Но оно того стоило.

Бункер, который немецкое командование оборудовало в Мюнхене в сентябре 1938 года, оказался настоящей арт-галереей. На стенах кто-то нарисовал углем более десятка различных портретов. Не понятно, был ли это один художник или несколько (портреты выполнены в разных стилях), но все они нарисованы с большим мастерством и, возможно, даже с натуры.

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По надписям на стенах и потолке стало известно, что портреты были нарисованы в 1942 и 1943 годах.

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Необычную галерею Крис опубликовал в своем Instagram и рассказал о ней журналистам, но сообщить, где именно находится этот бункер, отказался. По словам исследователя-любителя такие вещи должны оставаться в тайне. Слишком много найдется желающих испортить бомбоубежище.

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