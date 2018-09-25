Британец нашел военный бункер с портретами на стенах
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Крис Холливелл из Манчестера в составе любительской исследовательской группы нашел необычный бункер времен Второй мировой войны в Мюнхене.
Крис любит путешествовать и искать в разных городах и странах тайные места, связанные с историческими событиями. В этот раз на поиски «достойного» бомбоубежища у него ушло три дня. Но оно того стоило.
Бункер, который немецкое командование оборудовало в Мюнхене в сентябре 1938 года, оказался настоящей
По надписям на стенах и потолке стало известно, что портреты были нарисованы в 1942 и 1943 годах.
Необычную галерею Крис опубликовал в своем Instagram и рассказал о ней журналистам, но сообщить, где именно находится этот бункер, отказался. По словам
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