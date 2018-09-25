Названо число уголовных дел за репосты в России

Источник: AP 2018

По его словам, за последние три года этот показатель вырос в несколько раз и сейчас составляет более полутысячи, передает ТАСС.

«Дел немного в целом по России, в сравнении с другими категориями. Их чуть более 500, тем не менее динамика роста очевидна», — сказал Лебедев.

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Он отметил, что два года назад было зарегистрировано более 100 уголовных дел о возбуждении ненависти или вражды в интернете.

20 сентября стало известно о том, что Верховный суд отказался считать репосты преступлениями в том случае, если те не несут опасности обществу. Как говорилось в постановлении пленума, отныне суд обязан тщательно проверять основания для возбуждения дела против автора публикации. Размещенные в интернете изображения и файлы, содержащие признаки возбуждения вражды или ненависти, — это недостаточный повод для уголовного преследования. Автор публикации может стать фигурантом дела, только если он «осознавал направленность деяния на нарушение основ конституционного строя и имел цель возбудить ненависть или вражду».