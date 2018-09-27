Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военные РФ и Украины сцепились под мостом в Крым: вскрыто детали
Американцы посмеялись над российскими танками
Сын Елизаветы Боярской украсил стены своей комнаты
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
«Сошел с ума от любви»: актер о жене, которая младше на 23 года
Зерновые баталии: Россия угрожает банкротством фермерам США Российская пшеница угрожает американским фермерам
Ефимова выложила откровенное фото: Рунет в восторге
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
Звезда «Кухни» стала «ИП Пироговой»: первые фото со съемок
Певица Натали опубликовала фото с полностью обнаженной грудью
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицией
Женщина-миллиардер не могла избавиться от вредной привычки 40 лет
Актрисы, которые встают каждый день в 4:30 (фото)
"Ничто не вечно": Кудрявцева сообщила о расставании
Водонаева переживает за детей Пугачевой - СМИ
Странная облава на водителей: в России такого пока не будет
Xcient — новый Hyundai российской сборки
Фоторепортажи
17Идем на «Восток»
8Находка десятилетия
14:33 (мск), источник: N + 1

Ночные бабочки испили птичьих слез

Бразильский биолог стал свидетелем редкого поведения тропических бабочек Gorgone macarea, рассказывается в статье, опубликованной в Ecology.

Наверх

Бразильский биолог стал свидетелем редкого поведения тропических бабочек Gorgone macarea, рассказывается в статье, опубликованной в Ecology. Эти ночные насекомые питались слезами птиц — садились им на шею, погружали хоботок в глаз и пили из него.

Новость
Тюлень подружился с бабочкой в зоопарке США (видео)

Некоторые чешуекрылые (Lepidóptera) являются лакрифагами, то есть питаются слезной жидкостью крупных позвоночных. Так насекомые получают воду, белки и соли натрия, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Подавляющее большинство лакрифагов питается слезами млекопитающих и рептилий — черепах и крокодилов, и слезная жидкость является для них одним из источников пищи. Только дважды ученые фиксировали случаи, когда чешуекрылые питались слезами птиц. Это были ночные бабочки из семейства эребид — мадагаскарская Hemiceratoides hieroglyphica и обитающий в тропиках Южной Америки мотылек Azeta melanea.

В новой статье бразильский биолог Леандро де Лима Мораес (Leandro de Lima Moraes) в третий раз описал подобное поведение, которое он наблюдал в центральной Амазонии, на берегу реки Солимойнс. Дело происходило ночью.

Самка ручьевой муравьянки Hypocnemoides melanopogon отдыхала на ветке дерева, а у нее на шее сидела бабочка Gorgone macarea из семейства эребид. Периодически она запускала хоботок птице в глаз, и, по-видимому, пила оттуда жидкость.
Во время загрузки произошла ошибка.

Той же ночью исследователь заметил еще одну муравьянку, сидевшую на дереве, в глазу которой кормилась бабочка G.macarea. Обеих птиц, похоже, не тревожило поведение насекомых и они оставались в неподвижности все время, пока ученый за ними наблюдал. Известно, что ночью обмен веществ некоторых птиц замедляется, у них понижается температура и они впадают в оцепенение. Возможно, поэтому обе муравьянки не реагировали на бабочек, которые пили их слезы.

Екатерина Русакова

 Бомбардировки Второй мировой дотянулись до космоса инфразвуком
Европейских летчиков-испытателей допустили к управлению МС-21
Госдума приняла закон о пенсионной реформе
Немецкую туристку в Африке растоптал слон
Козлы отпущения. США сосредоточат санкции на олигархах из России
Украина рассчитывает на продажу «Северного потока — 2»
Кудрин захотел «разделить» «Газпром»
«Фабрика по шлифовке»: зачем России детские сады
Билл Клинтон написал триллер про «Крымского мясника»
Спорт
КХЛ проверили на востребованность и доходность EY подготовила исследование результатов ее деятельности в прошлом сезоне
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Кино
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой Телеведущая и певица опубликовала в соцсетях драматичный анонс нового выпуска шоу
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Москве построят новое здание в стиле сталинских высоток
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Дети
Старшая дочь Екатерины Климовой растет ее копией Артистка показала новое семейное фото
Леди
6 самых ярких цветовых сочетаний осени Мы составили настоящую палитру для стильного шопинга на осень
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь