Ночные бабочки испили птичьих слез

Бразильский биолог стал свидетелем редкого поведения тропических бабочек Gorgone macarea, рассказывается в статье, опубликованной в Ecology. Эти ночные насекомые питались слезами птиц — садились им на шею, погружали хоботок в глаз и пили из него.

Некоторые чешуекрылые (Lepidóptera) являются лакрифагами, то есть питаются слезной жидкостью крупных позвоночных. Так насекомые получают воду, белки и соли натрия, необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Подавляющее большинство лакрифагов питается слезами млекопитающих и рептилий — черепах и крокодилов, и слезная жидкость является для них одним из источников пищи. Только дважды ученые фиксировали случаи, когда чешуекрылые питались слезами птиц. Это были ночные бабочки из семейства эребид — мадагаскарская Hemiceratoides hieroglyphica и обитающий в тропиках Южной Америки мотылек Azeta melanea.

В новой статье бразильский биолог Леандро де Лима Мораес (Leandro de Lima Moraes) в третий раз описал подобное поведение, которое он наблюдал в центральной Амазонии, на берегу реки Солимойнс. Дело происходило ночью.

Самка ручьевой муравьянки Hypocnemoides melanopogon отдыхала на ветке дерева, а у нее на шее сидела бабочка Gorgone macarea из семейства эребид. Периодически она запускала хоботок птице в глаз, и, по-видимому, пила оттуда жидкость.

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Той же ночью исследователь заметил еще одну муравьянку, сидевшую на дереве, в глазу которой кормилась бабочка G.macarea. Обеих птиц, похоже, не тревожило поведение насекомых и они оставались в неподвижности все время, пока ученый за ними наблюдал. Известно, что ночью обмен веществ некоторых птиц замедляется, у них понижается температура и они впадают в оцепенение. Возможно, поэтому обе муравьянки не реагировали на бабочек, которые пили их слезы.