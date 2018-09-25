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13:38 (мск), источник: N + 1

В Швейцарии нашли бронзовую руку возрастом 3,5 тысячи лет

В Швейцарии нашли древнейшую на территории Европы скульптуру, изображающую часть человеческого тела. Как сообщается на сайте Археологической службы кантона Берн, это кисть руки, сделанная из бронзы и золота около 3,5 тысяч лет назад.

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Источник: Dienst des Kantons Bern

Артефакт обнаружили археологи-любители вблизи озера Биль в западной части страны осенью 2017 года. Они отдали в Археологическую службу бронзовую руку, а также найденные рядом бронзовый кинжал и человеческое ребро. Рука была немного меньше по размерам, чем настоящая человеческая; она была сделана из бронзы, с «манжетой» из золота, и весила почти 400 граммов. Внизу на руке были сделаны отверстия, которые, предположительно, позволяли прикреплять ее на палку или столб.

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Исследователи смогли датировать руку по небольшому кусочку смолы, которым золото крепилось к бронзе. Артефакт был сделан 3,4−3,5 тысячи лет назад и, возможно, является древнейшим изображением части человеческого тела на территории Европы. По словам швейцарских археологов и их коллег из Германии и Франции, ничего подобного они до сих пор не находили.

Весной 2018 года археологи возобновили раскопки в этом месте и нашли захоронение с останками мужчины средних лет, а в нем бронзовую булавку для одежды и бронзовую спираль, вероятно, заколку для волос. Кроме того, в могиле обнаружили отломанный бронзовый палец, совпадающий с разломом на руке, и остатки золота с «манжеты», которые показывали, что артефакт первоначально тоже находился в захоронении. Под могилой исследователи нашли более древнее каменное сооружение. Вероятно, мужчину специально похоронили над ним, и, возможно, это указывает на его высокий социальный статус.

Екатерина Русаков

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