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13:22 (мск), источник: РИА Новости

В России хотят ввести наказание за фальсификацию продукции

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Роспотребнадзор планирует внести в правительство РФ проект, который предусматривает наказание за фальсификацию пищевой продукции, сообщила глава ведомства Анна Попова по вторник.

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Источник: РИА Новости

«Первое, с чем к вам пойдем, внесём в правительство — это изменение кодекса по фальсификации. К сожалению, понятия фальсификации… в административном и уголовном кодексе нет вообще, и административного и уголовного наказания за это тоже нет», — заявила Попова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

По ее словам, понятие контрафакта и понятие фальсификата отличаются, поскольку современная химическая промышленность способна сделать так, чтобы продукция имела те же потребительские свойства, однако это будет являться фальсификацией.

Глава Роспотребнадзора также отметила несовершенство законодательства в вопросе выдачи разрешений на установку станций 4G, поскольку с 2011 года, по словам Поповой, необходимую для получения разрешения экспертную гигиеническую оценку могут проводить любые организации, получившие аккредитацию.

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