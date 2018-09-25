В России хотят ввести наказание за фальсификацию продукции

«Первое, с чем к вам пойдем, внесём в правительство — это изменение кодекса по фальсификации. К сожалению, понятия фальсификации… в административном и уголовном кодексе нет вообще, и административного и уголовного наказания за это тоже нет», — заявила Попова в ходе заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.