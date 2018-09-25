200 лет назад впервые было успешно проведено переливание крови

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200 лет назад британский акушер Джеймс Бланделл провел первую в мире успешную операцию по переливанию крови от человека к человеку — гемотрансфузию. Однако лишь через сто лет освоенный метод стал повсеместным и общедоступным. Толчок к массовому применению гемотрансфузии дала Первая мировая война. Открытие помогает спасать тысячи людей, пострадавших как в военных конфликтах, так и в мирной жизни.

Хотя разработки Бланделла используются сегодня и в не совсем законных целях. В профессиональном спорте достаточно распространена аутогемотрансфузия — переливание атлету его же собственной крови, что ускоряет доставку кислорода к мышцам.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный олимпийской комитет (МОК) приравнивают данный прием к допингу.

Для своей эпохи Бланделл, конечно, совершил настоящий прорыв. Научные знания о крови еще находились на очень низком уровне. Однако Бланделл посвятил изучению предмета всю свою жизнь. К 28-летнему возрасту, в котором он провел историческую операцию, лондонца уже можно было назвать высококлассным специалистом — по меркам начала XIX века, разумеется.

Используя в качестве донора супруга своей пациентки, у которой открылось послеродовое кровотечение, акушер забрал из руки мужчины чуть более 100 миллилитров крови и с помощью шприца перелил роженице. История не сохранила имя женщины. Но известно, что Бланделл пришел к выводу о необходимости освоения метода гемотрансфузии под впечатлением от лично увиденных смертей из-за потери крови. Главным показанием к гемотрансфузии он считал кровопотерю при родах.

К 1818 году молодой акушер, чья квалификация выходила далеко за рамки профессии, провел серию экспериментов на собаках. Бланделлу удалось подметить, что переливание крови от животных человеку каждый раз оканчивается неудачей. Путем проб и ошибок он понял различающиеся свойства и, как следствие, несовместимость крови у различных млекопитающих.

И пусть первый же опыт переливания от человека человеку завершился удачно, в дальнейшем положительный результат чередовался у Бланделла с провалами.

Рисунок в статье Джеймса Бланделла «Наблюдения при переливании крови», 1829 год

Из восьми первых пациенток доктора умерли четыре — то есть эффективность разработанного метода составляла на первых порах 50%.

Бланделл скрупулезно фиксировал ход проведенных манипуляций и их последствий. Было разработано четыре вида контроля: за общим состоянием больного, объемом взятия крови, непрерывностью вливания и за состоянием сердца. Акушер отметил, что после переливания у человека «начинает теплеть тело, и ему явно становится лучше». Если до Бланделла медики неизменно использовали артериальную кровь, то британец задействовал в своих опытах венозную. Ее качества оказались более подходящими для гемотрансфузии.

В одной из своих работ Бланделл выделил основные опасности и осложнения операции: это свертывание крови, мешающее переливанию, а также воздушная эмболия, несовместимость крови в некоторых случаях.

Им же были впервые описаны симптомы осложнений после операции — дрожь в теле, беспокойство, тошнота и боль в животе.

В дальнейшем Бланделл изобрел инструменты для своих операций. Плодом его усилий стали два аппарата — с применением одного кровь переливалась под давлением, другой помогал осуществлять процесс под действием силы тяжести.

Инструменты для переливания крови Джеймса Бланделла | Источник: WLM

«Лицу, у которого забирается кровь, делается единственная операция — обычная венесекция, а у того, кому переливается кровь, — всего лишь операция по введению маленькой трубы в вену, как это делают для кровопусканий», — объяснял доктор.

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И все же метод оставался почти экзотическим, а потому применялся в исключительных обстоятельствах, когда терять уже было нечего. В период 1820—1870 годов в мировой литературе опубликовано лишь 75 случаев переливания крови. К 1875 году число удачных гемотрансфузий выросло до 347.

В России пионером гемотрансфузии стал 20 апреля 1832 года петербургский акушер Андрей Вольф.

Он спас жизнь роженице с кровотечением, сделав переливание от ее мужа по методикам Бланделла. Эпохальное для нашей страны событие произошло по современному адресу Лермонтовский проспект, 9.

«В пятницу на страстной неделе был приглашен к бедной женщине, — описывал премьеру сам акушер. — Разрешившись от бремени за несколько часов перед тем, она уже боролась со смертью от чрезвычайной потери крови.

Объятая холодом, почти без всякого пульса, беспрерывно бросалась она с одного бока на другой и была подобна умирающей от повальной восточной холеры.

При таком отчаянном положении почти кончающейся женщины я немедленно решил прибегнуть к операции переливания крови и тем самым сохранил жизнь матери большого семейства.

Вольф не имел званий и трудился простым практикующим врачом под руководством академика Степана Хотовицкого, сторонника гемотрансфузии. Не исключено, что патрон устроил Вольфу командировку в Лондон для стажировки у Бланделла.

Попытки проведения гемотрансфузии предпринимались и до британского акушера. В 1795 году переливание от человека к человеку провел американец Филипп Синг Физик. А в 1667-м зафиксированы параллельные опыты француза Жана-Батиста Дени и англичанина Ричарда Лоуэра. Оба, имея совсем примитивные представления о свойствах крови, безуспешно пытались совершить переливание от овцы человеку. Их эксперименты даже были запрещены на законодательном уровне из-за высокой смертности подопытных и отрицательной реакции в обществе. Ранее в XVII веке ученые переливали кровь от собак собакам. Некоторые операции якобы завершались благополучно, но официальных подтверждений этому нет.

В 1628 году англичанин Уильям Гарвей впервые описал систему кровообращения в человеческом теле. Его труды позволили следующим поколениям исследователей начать разработку методики гемотрансфузии.

Положительное влияние чужой крови на самочувствие отмечали еще люди Античного мира. Так, в сочинениях древнеримских писателей упомянуты случаи, когда пожилые патриции выпивали кровь умирающих гладиаторов в надежде омолодиться. В эффективности лечения душевнобольных людей с помощью крови был убежден Гиппократ.