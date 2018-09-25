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15:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Ребенок ворвался в прямой эфир новостей и сорвал выпуск

Сын ведущей американского телеканала E! News Джулианы Ранчич (Giuliana Rancic) по имени Дюк (Duke) выбежал на съемочную площадку и сорвал эфир. Фрагмент шоу опубликовал в Instagram соведущий Ранчич Джейсон Кеннеди (Jason Kennedy).

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Ранчич и Кеннеди вели выпуск новостей, когда ребенок появился в кадре. Он был увлечен игрой и танцами и не обращал внимания на камеры. Первым мальчика заметил Кеннеди: он засмеялся и показал на неожиданного гостя пальцем.

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Ранчич была шокирована появлением сына. Она окликнула ребенка и попыталась взять его за руку. «Мама работает», — объяснила она ребенку, отметив для телезрителей, что его появление в кадре не было запланированным.

Кеннеди попытался продолжить эфир. «Мама ведет телешоу. Я закончу, пока ты занимаешься родительскими делами», — сказал он. Несмотря на усилия, Ранчич не удалось поймать убегающего ребенка. В финале выпуска ведущему пришлось помогать коллеге в поимке Дюка.

Фрагмент эфира, опубликованный Кеннеди в соцсети, набрал более 300 тысяч просмотров. Ведущий в шутку подписал его: «Когда не можешь найти няньку».

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