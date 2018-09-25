Суд запретил двум россиянам курить на балконе в своих квартирах

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Представитель истицы Евгения Русакова рассказала изданию, что женщина несколько лет жаловалась чиновникам на сигаретный дым и просила своих курящих соседей не дымить ей в окна. Ситуация не менялась, и она обратилась в полицию, где фактов правонарушения не нашли. После обращения в городской суд курильщиков обязали заплатить ей по пять тысяч рублей компенсации морального суда, но это не устроило горожанку, и она подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. В итоге краевой суд удовлетворил требование о запрете курения на балконе жилого дома и оставил в силе решение о взыскании компенсации.

Похожая история произошла в Новосибирске. Там горожанин два года судился с соседом и требовал запретить ему курить на балконе, но получил только пять тысяч рублей морального вреда. Тогда же Верховный суд постановил, что запретить людям курить в своих квартирах нельзя, но у их соседей есть конституционное право на на благоприятную окружающую среду, и они могут взыскивать компенсацию с курильщиков.