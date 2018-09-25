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15:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд запретил двум россиянам курить на балконе в своих квартирах

Красноярский краевой суд запретил двум жителям Дивногорска курить на своих балконах, потому что табачный дым доносился до соседней квартиры, пишет Newslab.

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Источник: Reuters

Представитель истицы Евгения Русакова рассказала изданию, что женщина несколько лет жаловалась чиновникам на сигаретный дым и просила своих курящих соседей не дымить ей в окна. Ситуация не менялась, и она обратилась в полицию, где фактов правонарушения не нашли. После обращения в городской суд курильщиков обязали заплатить ей по пять тысяч рублей компенсации морального суда, но это не устроило горожанку, и она подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. В итоге краевой суд удовлетворил требование о запрете курения на балконе жилого дома и оставил в силе решение о взыскании компенсации.

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Похожая история произошла в Новосибирске. Там горожанин два года судился с соседом и требовал запретить ему курить на балконе, но получил только пять тысяч рублей морального вреда. Тогда же Верховный суд постановил, что запретить людям курить в своих квартирах нельзя, но у их соседей есть конституционное право на на благоприятную окружающую среду, и они могут взыскивать компенсацию с курильщиков.

Принятый в феврале 2013 года антитабачный закон определил места, где курить запрещено: подъезды, лифты и лестничные клетки, общественные учреждения и рядом с ними, а также возле метро, вокзалов, в аэропортах и портах.

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