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17:41 (мск), источник: Чердак

Тагарцы из южной Сибири оказались скифами

Несмотря на разделявшие их тысячи километров обе группы весьма близки генетически.

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Источник: step-svetlana/СС0

Исследователи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН проанализировали митохондриальную ДНК из останков людей в захоронениях тагарской культуры, существовавшей на юге Сибири в VIII—I вв.еках до нашей эры одновременно со скифо-сарматской культурой в Северном Причерноморье.

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Анализ показал необычайную близость митохондриальной ДНК тагарцев и скифов с сарматами. По всей видимости, они были близкородственны не только по мужской, но и по женской линии. Это указывает на довольно свободную миграцию людей в степной зоне Евразии в тот период. Соответствующая статья опубликована в PLoS ONE. Исследование поддержано грантом РНФ.

Представители тагарской культуры проживали на юге Сибири близ Саянских гор, на крайней северо-восточной периферии евразийского степного пояса. До сих пор было доподлинно неизвестно откуда пришли их предки, так как несмотря на довольно восточное расположение тагарских памятников, в их захоронениях встречаются явные европеоиды.

Авторы новой работы взяли митохондриальную ДНК, передающуюся по материнской линии, из 79 скелетных останков, найденных в тагарских курганах. В итоге выяснилось, что большинство захороненных были носителями гаплогрупп H, HV6, HV*, I, K, T, U2e, U4, U5a и U* — всего их было 64,6 процента от общего числа изученных. Эти митохондриальные гаплогруппы и тогда, и теперь типичны для западной Евразии, европеоидных народов. Остальные 35,4 процента составляли гаплогруппы A*, A8, C*, C5, D, G2a и F1b — типичные для востока Евразии и часто встречающиеся среди монголоидов.

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Затем исследователи сравнили частоту встречаемости различных митохондриальных гаплогрупп среди тагарцев и современных им групп населения Евразии. Оказалось, что ближайшая к ним группа проживала в Северном Причерноморье, где тогда существовало Скифское царство, на смену которому пришли государства воинственных сарматов. Все известные группы восточной Евразии, даже включая индоевропейское на тот момент население Алтая, оказалось от тагарцев дальше, чем скифы Причерноморья. Из более ранних народов бронзового века ближе всего к тагарцам андроновцы — жившая ранее на их месте и, по всей видимости, предковая популяция.

Новые данные указывают на то, что не только мужчины могли далеко перемещаться по степной Евразии бронзового и железного веков, но и женская часть крупных племен зачастую мигрировала на тысячи километров. Доля передающейся по женской линии митохондриальной ДНК для тагарцев немногим больше трети — хотя народы той эпохи обычно активно брали жен из племен-соседей — в ходе набегов или мирного обмена. Все это означает, что у основателей тагарской популяции количество женщин «европейского» происхождения, «привезенных с собой», должно было быть довольно заметным, и их острого дефицита явно не наблюдалось.

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