DM: арктического кита-белуху заметили в реке Темза в окрестностях Лондона
Кит может погибнуть, оказавшись на отмели, откуда не сможет выбраться.
Кит может погибнуть, оказавшись на отмели, откуда не сможет выбраться.
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/.
«Не могу поверить, что пишу это, но это не шутка — белуха в реке Темза», — написал на своей странице в сети Twitter очевидец,
Житель Лондона, биолог Дилан Тодд также поделился впечатлениями в Twitter: «Удивительно!
Хотя белуха в Темзе — удивительное явление, ее судьба может оказаться трагической.
Кит может погибнуть в реке, оказавшись на отмели, откуда не сможет выбраться. Британское Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) объявило, что направило эксперта для проверки, как себя чувствует морское животное и не нужна ли ему помощь.
В 2006 году в Темзу заплыл
Белуха — представитель вида зубатых китов класса млекопитающих. Ареал ее распространения сосредоточен преимущественно в арктических морях, а также Белом, Беринговом и Охотском морях, у берегов Аляски и Гренландии. Самыми южными границами района их обитания является река Амур на границе России и Китая, а также река святого Лаврентия, протекающая по территории Канады и США и соединяющая Атлантический океан с Великими озерами. Зимой белухи иногда приходят в Балтийское море.