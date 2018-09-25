DM: арктического кита-белуху заметили в реке Темза в окрестностях Лондона

Источник: AP 2018

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Кит-белуха, обитающий в арктических морях, был замечен в реке Темза недалеко от Лондона. Об этом сообщила во вторник британская газета Daily Mail, опубликовав фото- и видеозаписи, на которых видно, как морское животное плещется в реке.

«Не могу поверить, что пишу это, но это не шутка — белуха в реке Темза», — написал на своей странице в сети Twitter очевидец, эксперт-эколог Дэвид Эндрюс.

Житель Лондона, биолог Дилан Тодд также поделился впечатлениями в Twitter: «Удивительно! Кит-белуха замечен в Темзе в поисках корма. Это очень редкое явление в английских водах».

Студентка-биолог Бет Клайн написала в той же сети: «Я была ошарашена видом белухи в реке Темзе. Я так шокирована, даже не знаю, что и думать». В то же время Бет Клайн высказала опасения, что в Темзе белуха может погибнуть:

Хотя белуха в Темзе — удивительное явление, ее судьба может оказаться трагической.

Кит может погибнуть в реке, оказавшись на отмели, откуда не сможет выбраться. Британское Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) объявило, что направило эксперта для проверки, как себя чувствует морское животное и не нужна ли ему помощь.

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В 2006 году в Темзу заплыл кит-бутылконос, семиметровое морское животное было замечено в реке напротив здания британского парламента в центре города. Кит оказался на мелководье и страдал от обезвоживания. Спасатели пытались погрузить его на баржу и вывезти в открытое море, но не успели — кит умер.