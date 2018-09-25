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17:52 (мск), источник: Интерфакс

Каноническая УПЦ потребовала от экзархов Константинополя покинуть ее территорию

Синод УПЦ объявил, что деятельность американского и канадского экзархов нарушает межконфессиональный мир на Украине.

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Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU — Синод Украинской православной церкви на заседании призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела УПЦ.

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«Данное назначение (двух константинопольских экзархов в Киев — ИФ) было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской Православной Церкви и нарушение ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ призвал патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Украинской православной церкви и не нарушать ее канонической территории», — говорится в решении Синода, опубликованном на сайте Информационно-просветительского отдела УПЦ.

В решении подчеркивается, что экзархи Константинопольского патриархата архиепископ Памфилийский Даниил и епископ Эдмонтонский Иларион «должны покинуть каноническую территорию Украинской Православной Церкви», так как их деятельность является неканонической и нарушает межконфессиональный мир на Украине.

Также на Синоде было объявлено о том, что епископат УПЦ приостанавливает совместное служение с иерархами Константинопольского патриархата.

При этом члены Священного Синода призвали клир, монашествующих и мирян Украинской православной церкви усилить молитвы за сохранение единства Православия.

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7 сентября Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине». Таков был ответ Константинополя на просьбу президента Петра Порошенко издать томос о создании единой поместной церкви в этой стране. Этот шаг Константинопольской церкви в Московском патриархате расценили как вторжение на его каноническую территорию.

После этого Московский патриархат объявил о прекращении молитвенного поминовения патриарха Константинопольского за божественной литургией и о том, что Русская церковь прерывает участие в епископских ассамблеях, равно как и в богословских диалогах, многосторонних комиссиях и всех прочих структурах, в которых председательствуют или сопредседательствуют представители Константинопольского патриархата.

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