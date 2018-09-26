Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX века

Источник: AP 2018

На протяжении десятков лет искусствоведы полагали, что на одной из самых провокационных работ в истории искусства, картине Густава Кюрбе «Происхождение мира», изображена ирландка Джоанна Хиффернан. Она была возлюбленной ученика Курбе, американского художника Джеймса Уистлера, и, по некоторым данным, любовницей самого Курбе.

Однако долгое время у экспертов оставались сомнения, что голое тело и половые органы на картине «Происхождение мира» принадлежат именно Хиффернан, так как лобковые волосы на картине темные, в то время как сама ирландка была рыжеволосой.

Свидетельство того, что на картине изображена не она, а французская балерина Констанс Кеньо, нашлось в переписке французских писателей Александра Дюма-младшего и Жорж Санд. Его обнаружил французский историк Клод Шопп, когда изучал копии их писем.

В частности, историка озадачил один отрывок из письма Дюма к Санд, датируемого июнем 1871 года: «Нельзя кистью передать деликатное и яркое интервью мадемуазель Кеньо из Оперы». Шопп сверился с рукописным оригиналом переписки и обнаружил, что на самом деле вместо слова «интервью» Дюма написал «нутро».

Историк поделился своим открытием с руководителем отдела печати и фотографии французской национальной библиотеки Сильви Обенас. «Свидетельство, обнаруженное Клодом, заставляет меня с уверенностью на 99% говорить, что моделью Курбе была Констанс Кеньо», — сказала она агентству.

Кто такая Констанс Кеньо?

До 1859 года Констанс Кеньо танцевала в парижской Опере, но потом ушла из балета. В 1866 году, когда Курбе написал картину, 34-летняя Кеньо была одной из любовниц османского дипломата Халила Шерифа-паши.

Именно он заказал Курбе картину «Происхождение мира» для своей личной коллекции эротики.

Уистлер запечатлел свою возлюбленную Джоанну Хиффернан на картине "Симфония в белом №1: Девушка в белом"

Во французской национальной библиотеке сохранилось несколько фотографий Кеньо, сделанных в том числе и знаменитым французским фотографом Надаром. Ее лицо также можно рассмотреть на фотографиях французского фотографа Андре Дисдери, которые хранятся в коллекции музея Орсе в Париже.

Черные брови Кеньо больше соответствуют темным лобковым волосам, изображенным на картине Курбе, говорит Обенас.

По ее мнению, в то время всем было известно, что на картине изображена именно Кеньо, но со временем это забылось, потому что она стала очень уважаемой женщиной и посвятила себя благотворительности.

Констанс Кеньо умерла в 1908 году. В своем завещании она оставила картину Курбе с букетом цветов. На картине были изображены ирисы, тюльпаны, а также красные и белые камелии. Обенас считает, что эту картину своей любовнице подарил Халил Шериф-паша — в то время камелии ассоциировались с куртизанками, благодаря роману Дюма-младшего «Дама с камелиями».

Скандальная картина

Французский художник-реалист Густав Курбе написал картину «Происхождение мира» в 1866 году. На ней изображено голое женское тело с широко раздвинутыми ногами. Картина стала одной из самых провокационных работ в истории искусства. Долгое время она нигде не выставлялась из-за чрезмерной сексуальной откровенности и впервые была показана широкой публике только в 1995 году.

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У Джоанны Хиффернан, которая, как долгое время считалось, стала натурщицей для этой картины, были романтические отношения с американским художником Джеймсом Уистлером, который приехал во Францию из Соединенных Штатов.

Уистлер запечатлел свою возлюбленную на картине «Симфония в белом № 1: Девушка в белом», которую он написал в 1862 году, за четыре года до скандальной картины Курбе. Для этой работы Хиффернан позировала для Уистлера в закрытом белом платье в пол.

«Эта композиция диаметрально противоположна тому, что изобразил Курбе. Поговаривали, будто Уистлер, обнаружив, что его подружка ради Курбе сняла с себя все, впал в такую дикую ревность, что покинул Францию», — писал в своей книге «Непонятное искусство» редактор отдела искусств Би-би-си Уилл Гомперц.

Картина «Происхождение мира» продолжает оставаться скандальной даже в современности. В 2011 году учитель во Франции подал в суд на «Фейсбук». Поводом для иска стало то, что соцсеть заблокировала его аккаунт, после того как он опубликовал изображение с картиной Курбе. В марте этого года французский суд признал действия соцсети неправомерными.