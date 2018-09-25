Башкирского министра образования поймали на ошибках
Общественность Башкирии обратилась к министру просвещения РФ с просьбой «не допускать на руководящие должности в сфере образования неграмотных чиновников».
Общественность Башкирии обратилась к министру просвещения РФ с просьбой «не допускать на руководящие должности в сфере образования неграмотных чиновников».
Поводом стал пост в соцсети регионального министра образования Гульназ Шафиковой. Он появился в интернете 23 сентября этого года. В нем Гульназ Радмиловна написала (орфография автора сохранена): «Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса “Учитель года-2018”. Удачи нам всем!».
Читатели тут же обнаружили ошибки и указали министру на их недопустимость при ее должности. В ответ Гульназ Шафикова не придумала ничего лучшего, как оправдать свою безграмотность некой проверкой: «Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — “сшибки” срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях — и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду». После чего она поправила ошибки и доступ к своему аккаунту закрыла.
Но блогеры успели сделать скриншоты других ее статей, также изобилующих нарушениями правил правописания: «еще много будут отремонтировано», «хочется, чтобы помыслы были чистыми, мысли светлыми и энергии бесконечной» или «это точно пригодиться ему в жизни». Вспомнили и посты со словами «Здание имели свою душу» и «Любите учителей свои детей и тогда они ответят вашим детям тем же».
«Родителей российских школьников давно беспокоит падение уровня базового образования, которое получают их дети. Но скажите, каким еще может быть этот уровень, когда министр образования Башкирии в трех предложениях совершает три ошибки?!» — написали в обращении члены комитета по защите прав школьников Башкирии и предложили тестировать чиновников сферы образования.