Башкирского министра образования поймали на ошибках

Поводом стал пост в соцсети регионального министра образования Гульназ Шафиковой. Он появился в интернете 23 сентября этого года. В нем Гульназ Радмиловна написала (орфография автора сохранена): «Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса “Учитель года-2018”. Удачи нам всем!».

Читатели тут же обнаружили ошибки и указали министру на их недопустимость при ее должности. В ответ Гульназ Шафикова не придумала ничего лучшего, как оправдать свою безграмотность некой проверкой: «Эксперимент удался! Спасибо дедушке Фрейду — “сшибки” срабатывают! Всего две ошибки в трех предложениях — и уже обсуждают в газетах. Круто! Спасибо, прошу прощения за ошибки, больше экспериментировать не буду». После чего она поправила ошибки и доступ к своему аккаунту закрыла.

Но блогеры успели сделать скриншоты других ее статей, также изобилующих нарушениями правил правописания: «еще много будут отремонтировано», «хочется, чтобы помыслы были чистыми, мысли светлыми и энергии бесконечной» или «это точно пригодиться ему в жизни». Вспомнили и посты со словами «Здание имели свою душу» и «Любите учителей свои детей и тогда они ответят вашим детям тем же».