На Урале устроили показательный захват заложников в память о Беслане

Квест прошел при поддержке общественного движения «Казачий Дозор», Росгвардии, Уральского фонда помощи инвалидам, организации помощи людям с расстройством аутического спектра «Дорида», молодежной организации «Русское будущее», МВД, клуба экстремального туризма и других организаций. Мероприятие посвятили Куликовской битве, переходу русских войск под командованием Александра Суворова через Альпы, 70-летию со дня рождения Героя России генерал-полковника Анатолия Романова, а также памяти жертв теракта в Беслане.

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/Q1ixy2qgyaI?rel=0&ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

На портале «Земля мастеров» опубликована программа квеста. Школьники должны были поучаствовать в общей молитве, собрать и разобрать автомат Калашникова, а также спеленать ребенка. Помимо этого, в распорядок дня входили запуск голубей, «сдача казачьих традиционных нормативов» и реконструкция «местного боя времен чеченской войны».

Показательные выступления продлились пять минут, потому что «многое забыли показать». Во время этого этапа спецназовцы и захватили школьников в заложники. Мероприятие закончилось стрельбой и минутой молчания в память о погибших во время теракта.

«Стратегическая цель мероприятия — воспитание молодежи патриотами нашей страны с активной гражданской позицией в духе славных героических традиций отечественной истории, способными противостоять современным вызовам, встающим перед нашей Родиной — Россией — как в настоящее время, так и в будущем, а также вовлечение детей-инвалидов в активную молодежную среду», — указано в положении о проведении квеста.