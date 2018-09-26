СМИ узнали пароли от системы управления войсками ВСУ

Источник: РИА Новости

Уязвимость обнаружил при тестировании еще в мае специалист по базам данных, проходивший службу в ВСУ. Он рассказал о проблеме оперативному дежурному военной части, однако пароли так и не были изменены.

Тогда эксперт обратился в СБУ, СНБО и Службу внешней разведки Украины. В разведывательном ведомстве ответили, что этот вопрос не находится в их компетенции. В Минобороны и СБУ, в свою очередь, сообщили, что приняли необходимые меры для устранения недостатков.

Тем не менее, в июле тот же специалист выяснил, что часть оборудования продолжало использовать те же пароли, а в некоторых случаях к компьютерам Минобороны можно было получить доступ просто так. В СНБО сообщили, что переслали повторное обращение в военное ведомство и СБУ. Позднее автора обращений отключили от системы, организовали проверку Генштаба и угрожали уголовным преследованием, выяснил Дубинский.