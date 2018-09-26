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00:32 (мск), источник: РИА Новости

СМИ узнали пароли от системы управления войсками ВСУ

МОСКВА — РИА Новости. Украинские военные использовали для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро» примитивные пароли типа «123456» и admin, сообщает УНИАН со ссылкой на документы, опубликованные журналистом Александром Дубинским.

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Источник: РИА Новости

Уязвимость обнаружил при тестировании еще в мае специалист по базам данных, проходивший службу в ВСУ. Он рассказал о проблеме оперативному дежурному военной части, однако пароли так и не были изменены.

Тогда эксперт обратился в СБУ, СНБО и Службу внешней разведки Украины. В разведывательном ведомстве ответили, что этот вопрос не находится в их компетенции. В Минобороны и СБУ, в свою очередь, сообщили, что приняли необходимые меры для устранения недостатков.

Тем не менее, в июле тот же специалист выяснил, что часть оборудования продолжало использовать те же пароли, а в некоторых случаях к компьютерам Минобороны можно было получить доступ просто так. В СНБО сообщили, что переслали повторное обращение в военное ведомство и СБУ. Позднее автора обращений отключили от системы, организовали проверку Генштаба и угрожали уголовным преследованием, выяснил Дубинский.

«Пошел четвертый месяц, а пароли доступа к техническим средствам, серверам и компьютерам Минобороны остаются теми же: 123654 и admin», — отметил журналист. По его словам, используя эту уязвимость, потенциальный противник мог узнать поставленные перед подразделениями ВСУ задачи.

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