СМИ узнали пароли от системы управления войсками ВСУ

Уязвимость обнаружил при тестировании еще в мае специалист по базам данных, проходивший службу в ВСУ. Он рассказал о проблеме оперативному дежурному военной части, однако пароли так и не были изменены.
Тогда эксперт обратился в СБУ, СНБО и Службу внешней разведки Украины. В разведывательном ведомстве ответили, что этот вопрос не находится в их компетенции. В Минобороны и СБУ, в свою очередь, сообщили, что приняли необходимые меры для устранения недостатков.
Тем не менее, в июле тот же специалист выяснил, что часть оборудования продолжало использовать те же пароли, а в некоторых случаях к компьютерам Минобороны можно было получить доступ просто так. В СНБО сообщили, что переслали повторное обращение в военное ведомство и СБУ. Позднее автора обращений отключили от системы, организовали проверку Генштаба и угрожали уголовным преследованием, выяснил Дубинский.
«Пошел четвертый месяц, а пароли доступа к техническим средствам, серверам и компьютерам Минобороны остаются теми же: 123654 и admin», — отметил журналист. По его словам, используя эту уязвимость, потенциальный противник мог узнать поставленные перед подразделениями ВСУ задачи.
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