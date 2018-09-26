Давление, ягоды и гарпун: истории оказавшихся на волоске от смерти

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Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море. Проходящие мимо суда не замечали рыбака, провизия заканчивалась, однако юноше удалось выжить. Кто виноват в странствиях индонезийского парня, как спаслась потерявшаяся в тайге трехлетняя девочка и что помогло выжить упавшей с 10-километровой высоты стюардессе, читайте в материале «Известий».

Опасный промысел

Индонезийский подросток провел семь недель в открытом море. Обнаружили оголодавшего юношу матросы судна под флагом Панамы, следовавшего в Японию, сообщили СМИ в понедельник, 24 сентября. 18-летний парень по имени Алди Новел Адилан, как многие индонезийцы, занимается рыбной ловлей. Он следит, чтобы на стационарной ловушке всегда был свет, привлекающий рыб. В хижину посреди моря молодому человеку присылали по морю еду, воду и топливо для генератора. В июле из-за шторма разрушились крепления хижины, из-за чего она превратилась в плавучий дом.

Имевшихся запасов Адилану хватило на несколько дней. Помощи не было день за днем, и парню пришлось искать способы выжить.

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Морскую воду он процеживал через одежду, чтобы оставить на ней часть соли. Едой служила рыба. За это время, как пишут СМИ, мимо хижины на воде проплыло по меньшей мере десять судов, однако ни одно из них не остановилось.

Судно, спасшее индонезийца, наткнулось на странную конструкцию на 49 день странствий Адилана, когда он был критически истощен. На тот момент хижина плавала недалеко от острова Гуам. Матросы взяли индонезийца на борт и отвезли в Японию. Там ему сначала оказали помощь, а после доставили в консульство Индонезии, где ему помогли добраться домой. Выяснилось, что виновником приключений Адилана стал работодатель, не обеспечивший ему безопасные условия труда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HnUVm127ALM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Инструкция по выживанию

Зачастую потерявшимися путниками посреди океанов и морей оказываются яхтсмены. Например, в 2010 году 16-летняя американка Эбби Сандерленд отправилась на яхте в одиночное кругосветное путешествие. Так она хотела побить рекорд собственного брата Зака, в 17 лет обогнувшего всю Землю на небольшой яхте. Девочка стартовала в январе. Всё шло спокойно до марта: тогда у мыса Гор ее настиг сильный ветер. Эбби с препятствиями справилась, а вот ее лодка — не совсем, и через некоторое время отказали системы автопилотирования. В конце весны она остановилась в Кейптауне для технического ремонта. Из-за этого пройденную дистанцию не засчитали для рекорда.

Однако стремление к рекорду в конечном счете чуть не закончилось трагедией. В июне в интернет-блоге путешественницы появились записи, что несколько дней ей пришлось идти по морю при плохой погоде. В какой-то момент она перестала выходить на связь.

За приключениями так и не состоявшейся рекордсменки следило множество людей, а потому тревогу подняли почти сразу. На поиски американки вышли три судна и самолет, вылетевший с австралийского аэродрома.

Через пару дней связь восстановилась, и еще через день Эбби, яхта которой потеряла оснастку и киль, вернули на берег.

В 1982 году за путешествием американского яхтсмена Стивена Каллахэна никто так пристально не следил. В результате он дрейфовал в водах еще дольше, чем индонезийский рыбак — 76 дней. Мужчина плавал в Атлантическом океане на самодельной лодке, которая разрушилась при столкновении с крупной рыбой. Остался маленький плот. При путешественнике, однако, было несколько вещей, которые давали реальные шансы выжить в открытом море — книга с инструкцией для людей, оказавшихся в подобной ситуации, карты, гарпун, спальный мешок и даже опреснители воды.

Это, однако, не спасло его от солнечных ожогов и схватки с акулой. Как и в случае с индонезийским подростком, Каллахэна неоднократно не замечали проплывающие мимо суда — всего их было порядка десяти. В конечном счете американца, потерявшего треть веса, в Карибском море нашли местные рыбаки.

Смягчили падение

В окружении воды счет идет на дни, в воздухе — в лучшем случае на секунды. Чудесные истории выживания случаются редко и каждый раз оставляют множество вопросов.

В конце 2016 года житель Тюмени выжил после того, как упал с 10 этажа. Травмы были тяжелыми: закрытый перелом ключицы, повреждение костей таза и ушибы внутренних органов.

Впоследствии выяснилось, что виной инцидента стала недоработка застройщика, не укрепившего кирпичную кладку. 33-летний москвич в марте прошлого года выпрыгнул с 7 этажа. Как и тюменец, получил тяжелые травмы, но выжил.

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Подобная же история произошла в Санкт-Петербурге в конце года: выжила 14-летняя школьница, упавшая с 10 этажа. Единственное объяснение, которое нашли специалисты — падение смягчил свежевыпавший снег. Большой сугроб и ветки спасли от смерти 12-летнего московского школьника, выпавшего в феврале из окна 12 этажа.

Случаю столичной студентки два года назад нашли другое объяснение. Девушка выжила после падения с высоты 17 этажа — это порядка 45 метров. Спасло студентку то, что она приземлилась на крышу припаркованного во дворе автомобиля — она погасила энергию удара.

Рекорд по выживанию после падения с большой высоты без парашюта при трагических обстоятельствах поставила сербская стюардесса Весна Вулович. В 1972 году, будучи стажером, она работала на борту самолета McDonnell Douglas DC-9−32, летевшего рейсом Стокгольм-Копенгаген-Загреб-Белград. Через 46 минут после вылета воздушное судно взорвалось — в причастности к взрыву подозревали представителей ультраправой хорватской организации, однако дело так и не было раскрыто.

После падения с 10-километровой высоты выжила только Весна Вулович. Все остальные 27 человек, находившиеся на борту самолета, погибли.

Стюардесса рассказывала в интервью, что ее нашел на месте крушения самолета в Чехии немец, служивший во Второй мировой. Он оказал ей первую помощь и смог определить, что у нее перелом позвоночника и не стал двигать ее тело. По словам Вулович, после взрыва она потеряла сознание — «это вкупе с низким давлением спасло меня от быстрой смерти в воздухе». «А вот почему я осталась цела, упав на землю, — этого я и сама не знаю. Я всегда занималась спортом, тело было гибким, гнулось в любую сторону — вероятно, из-за этого я получила меньше переломов, чем могла бы», — предполагала легендарная стюардесса. Скончалась она на 67-м году жизни в 2016 году.

Вниз по течению

Приезжающих в аэропорт Якутска встречает памятник трехлетней девочке, чудом выжившей в тайге. За историей спасения Карины Чикитовой четыре года назад следила вся страна. Пропажу девочки, живущей в якутском селе с населением порядка 10 человек, заметили не сразу. Мать была уверена, что ее забрал живущий в соседнем селе отец ребенка. Однако оказалось, что в действительности тот был занят тушением лесного пожара. Тогда забили тревогу. Прошел один день, два — девочку не удавалось найти.

Через неделю продолжали надеяться на лучшее, хотя шансов почти не оставалось — дело было в августе, однако ночью температура опускалась до восьми градусов.

Рассчитывали на то, что согреться и отбиться от диких животных ребенку поможет щенок — с ним ее видели в родном селе в последний раз. Именно собака и помогла найти Карину. Истощенный щенок вышел на дорогу на девятый день, и по его следу спасателям удалось сузить зону поисков.

На 12-й день поисковая группа нашла маленький отпечаток ножки ребенка — недалеко от этого места истощенную и напуганную девочку нашел 21-летний доброволец. Часть одежды Карина потеряла, была вся в ссадинах, однако отделалась даже без травм. Выжить ей помогли ягоды, вода и собака, уводившая ее с самых холодных мест. Специалисты по выживанию называли историю чудом. Девочке удалось спастись, как полагали они, во-первых, благодаря собаке. Во-вторых, родители, по-видимому, научили ее отличать съедобные ягоды от ядовитых. В-третьих, ребенка, как ни парадоксально, спасло отсутствие понимания опасности.

Несколько лет назад в районе свердловского Карпинска потерялись две девочки 12 и 9 лет, отбившиеся от группы ботаников из другой области. Как рассказывали в МЧС, дети оказались в аномальной зоне, где не работает компас.

Спасатели искали девочек 10 дней. Оказалось, что они были подготовлены к экстремальным условиям: оставляли на ночь листья папоротников, чтобы выпить росы, отбирали ягоды, ночевали на кронах деревьев.