В 2018 году в России выдали 2,4 млн биометрических паспортов

Источник: РИА "Новости"

Оформление биометрического паспорта осуществлялось в 1,7 раза чаще, чем подготовка документа старого образца. В министерстве связывают это с удобством, увеличенным сроком действия и большим количеством страниц первого.

Эксперты объясняют возросший спрос на оформление заграничных документов увеличением активности путешественников, ростом доходов граждан и улучшением экономической ситуации в стране.

Кроме того, они отмечают, что некоторые зарубежные страны отдают предпочтение туристам с биометрическими документами, имеющими надежную защиту от подделок.

Загранпаспорта любого образца можно оформить на портале госуслуг. Срок подготовки документов составляет от одного до трех месяцев, в зависимости от места его получения.