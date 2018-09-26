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01:12 (мск), источник: Известия

В 2018 году в России выдали 2,4 млн биометрических паспортов

За восемь месяцев 2018 года в России выдали 2,4 млн биометрических загранпаспортов, что на 43% превышает количество выданных документов за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Оформление биометрического паспорта осуществлялось в 1,7 раза чаще, чем подготовка документа старого образца. В министерстве связывают это с удобством, увеличенным сроком действия и большим количеством страниц первого.

Эксперты объясняют возросший спрос на оформление заграничных документов увеличением активности путешественников, ростом доходов граждан и улучшением экономической ситуации в стране.

Кроме того, они отмечают, что некоторые зарубежные страны отдают предпочтение туристам с биометрическими документами, имеющими надежную защиту от подделок.

Загранпаспорта любого образца можно оформить на портале госуслуг. Срок подготовки документов составляет от одного до трех месяцев, в зависимости от места его получения.

Госпошлина за оформление паспорта нового поколения на сайте предусмотрена в размере 3,5 тыс. рублей (при личной подаче заявления — 5 тыс.). За документ старого образца необходимо будет перечислить 700 рублей (при обращении напрямую — 1 тыс. рублей).

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Во время загрузки произошла ошибка.
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