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01:46 (мск), источник: Известия

В России составили пятерку лучших направлений экотуризма

В России составили топ-5 самых экологичных туристических направлений. Министерство культуры страны подготовило сборник соответствующих ГОСТам объектов экотуризма, с которым ознакомились «Известия».

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Источник: Reuters

В пятерку лидеров вошли Байкальский государственный заповедник в Бурятии, «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области, природный заповедник «Столбы» и природный парк «Ергаки» в Красноярском крае, а также национальный парк «Кенозерский» в Архангельской области.

Экологическая политика в этих местах признана успешной благодаря наличию в них гостевых домов, кемпингов, палаточных лагерей и прочих объектов для размещения. На положительную оценку также повлияла хорошая организация досуга.

Однако большинство объектов для экотуризма в России недоступны людям с ограниченными возможностями и не позволяют совместить экологический отдых со спортивным. В министерстве отметили, что из 123 объектов, представленных регионами для оценки, лишь половина соответствует ГОСТам.

Эксперты указали на неразвитую инфраструктуру и высокую стоимость такого туризма, а также вызванные этим попытки туристов экономить, представляющие опасность для них и природы.

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