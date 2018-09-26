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03:46 (мск), источник: РИА Новости

Superjob: 42 процента россиян согласны получать «серую» зарплату

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Количество россиян, согласных и не согласных получать заработную плату в конверте, разделилось в сентябре практически поровну — 42% и 36%, еще около 20% затруднились ответить на этот вопрос, следует из результатов исследования, которое провела компания Superjob.

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Источник: РИА Новости

Исследование проводилось 10 сентября среди 1,6 тысячи экономически активных граждан старше 18 лет во всех округах России. Его результаты представила РИА Новости пресс-служба компании.

«На вопрос: “Согласитесь ли вы на работу с “серой” (“черной”) зарплатой?” — 42% ответили утвердительно, 36% — отрицательно. 22% респондентов затруднились с ответом», — говорится в сообщении.

Зарплата в конверте чаще всего устраивает мужчин (50%). Женщины, напротив, реже всего поддерживают эту схему оплаты труда: с «черной» или «серой» зарплатой готовы мириться 35% дам, следует из исследования.

Согласных на зарплату в конверте чуть больше в возрастной группе от 35 до 44 лет (47%). Россияне старше 45 лет более ответственны: на «черный» или «серый» заработок согласны только 36% из них, говорится в сообщении.

Наименьшее число россиян, готовых получать заработок в конверте, как следует из сообщения, было в марте (39%).

Среди городов-миллионников наиболее терпимы к неофициальному заработку в Нижнем Новгороде (на зарплату в конверте согласен каждый второй), Казани и Самаре (по 49%). В Челябинске, Омске и Волгограде получать неофициальный заработок согласны по 47%, в Новосибирске и Воронеже — по 46%. Доход в конверте приемлем для 44% жителей Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Перми, добавили в пресс-службе.

Менее терпимы к «серым» зарплатам в Москве (38%). А в Петербурге на неофициальный доход готовы согласиться всего лишь 35%, говорится в сообщении.

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Среди городов с населением от полумиллиона человек получать зарплату в конверте чаще всего готовы в Иркутске (54%), Владивостоке (53%), Тольятти и Барнауле (по 52%). Согласны на неофициальный заработок 51% жителей Кемерово, каждый второй житель Ульяновска и Хабаровска, добавили в пресс-службе.

Лояльно относятся к неофициальной зарплате 49% жителей Кирова, 47% Пензы, 46% Оренбурга. Получать зарплату в конверте согласны по 45% респондентов из Краснодара, Саратова и Липецка. В Ижевске таких 44%, в Ярославле 43%. Считают допустимой «серую» и «черную» зарплату 42% жителей Новокузнецка, по 41% Тюмени и Махачкалы, следует из сообщения.

В Рязани и Астрахани респондентов, согласных на «серую» схему, меньше, чем по России (по 40% против 42% по стране). Еще реже на такой способ выплаты заработка соглашаются в Набережных Челнах (39%) и Томске (37%), уточнили в пресс-службе.

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