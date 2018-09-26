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04:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван способ предотвратить особо опасный рак

Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) выяснили, что значительную долю случаев рака кишечника можно избежать с помощью здорового образа жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Источник: РИА "Новости"

Рак кишечника — один из самых распространенных типов злокачественных опухолей. Ежегодно выявляется около 600 тысяч новых случаев этого заболевания, риск его развития, как и многих других форм рака, повышается с возрастом.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе семи исследований, в которых приняли участие в общей сложности 370 тысяч австралийцев в возрасте 18−100 лет. Ученые выявили факторы, связанные с развитием рака толстой кишки, и текущую распространенность болезни среди австралийского населения. Они также спрогнозировали будущую заболеваемость в течение следующих десяти лет.

По словам исследователей, основными причинами рака кишечника является курение, избыточный вес и ожирение, а также чрезмерное употребление алкоголя. Согласно прогнозу, эти факторы приведут к 45 тысячам новых случаев злокачественных опухолей в одной только Австралии. Наиболее уязвимыми являются мужчины, у которых связь между ожирением и раком прочнее, чем у женщин.

Ранее, 21 сентября, Всемирная организация здравоохранения заявила, что из-за употребления алкоголя каждый год во всем мире умирает около трех миллионов человек. Это больше, чем погибает от СПИДа, насилия и дорожных аварий.

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