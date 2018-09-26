Ученые раскрыли тайну загадочных аномалий в радиоэфире Второй мировой войны

Источник: U.S. Air Force

Ученые-физики университета Рединга (Великобритания) пришли к выводу, что бомбардировки могли породить сильные инфразвуковые колебания, поменявшие характер распределения и скорость электронов и породившие помехи в эфире.

Как говорится в статье журнала Annales Geophysicae, порожденные антропогенными взрывами колебания достигали границы космоса. При этом каждый налет союзников выделял примерно такое же количество энергии, как три сотни молний.

«Ужасающая сила этих ударов помогла нам оценить, как события на поверхности Земли могут влиять на дальние уголки ее атмосферы», — говорится в материале, который основан на данных времен Второй мировой войны Центра изучения радиоволн.

Ученые объясняют, что масштабные события на планете порождают мощные инфразвуковые волны, которые могут достигать верхних слоев атмосферы и менять давление воздуха или плотность электронов в ионосфере.