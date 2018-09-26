Ученые обнаружили пользу какао
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Продукты, содержащие какао, являются ранее неизвестным источником витамина D2, к такому выводы пришли ученые из
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Продукты, содержащие какао, являются ранее неизвестным источником витамина D2, к такому выводы пришли ученые из
Исследователи выдвинули теорию, согласно которой после просушивания
Проведя
При этом различные
Витамины группы D являются незаменимой частью пищевого рациона человека. Их дефицит может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.
Ранее медики из Университета