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07:53 (мск), источник: РИА Новости

Ученые обнаружили пользу какао

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Продукты, содержащие какао, являются ранее неизвестным источником витамина D2, к такому выводы пришли ученые из Галле-Виттенбергского университета и Института Макса Рубнера, соответствующий отчет опубликован на портале EurekAlert!

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Источник: AP 2018

Исследователи выдвинули теорию, согласно которой после просушивания какао-бобов на солнце в них происходит трансформация прекурсоров витамина D в витамин D2.

Проведя масс-спектрометрические анализы различных какао-продуктов, специалисты подтвердили свою теорию, обнаружив, что какао является источником значительного количества витамина D2.

При этом различные какао-продукты, по словам авторов исследования, имеют разное содержание этого важного питательного вещества. Так, масло какао и темный шоколад имеют наибольшее количество витамина, в то время как в белом шоколаде его значительно меньше.

Витамины группы D являются незаменимой частью пищевого рациона человека. Их дефицит может увеличить риск респираторных заболеваний, рахита и остеопороза.

Ранее медики из Университета Лома-Линда в США пришли к выводу, что употребление темного шоколада с высоким содержанием какао улучшает иммунитет и повышает мозговую активность.

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