Власти предложили бизнесу построить самую дорогую автодорогу России
Проект трассы Джубга — Сочи может быть расширен до Крыма.
Проект трассы Джубга — Сочи может быть расширен до Крыма.
В Краснодарском крае, где сейчас завершается строительство Крымского моста, могут быть построены не только подходы к нему со стороны Краснодара, но и новая скоростная трасса вдоль черноморского побережья.
Строительство дороги от поселка Джубга до Сочи, которое Минтранс в августе оценил в рекордную для отрасли сумму — 1,6 трлн руб. — и посчитал преждевременным, вновь обсуждается. На этот раз — с инвесторами.
Трасса вошла в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу (с копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил чиновник и три участника рабочей группы РСПП). Его рабочая версия обсуждалась на прошлой неделе на заседании проектного комитета при рабочей группе РСПП по отбору проектов.
Список будет дорабатываться, говорил после встречи председатель РСПП Александр Шохин, а ведомства будут готовиться к road show проектов. Участие в них добровольное, повторил он.
Проект Джубга — Сочи прорабатывался больше года. Существующая дорога не справляется с потоком машин, на ней регулярно случаются пробки и аварии, сходит сель, перекрывают движение.
Теперь проект может стать еще масштабнее и дороже. Новую скоростную автодорогу в списке проектов предложено проложить на маршруте от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи — и до границы с Абхазией. Таким образом, из Крыма можно будет быстро добраться в Сочи. Сейчас от Керчи через Крымский мост до границы с Абхазией добраться сложно — почти 500 км дороги можно проехать минимум за 8,5 часа без пробок.
Стоимость всего проекта в материалах к совещанию не приведена. Но реконструкция участка Новороссийск — Джубга оценивается в 116,5 млрд руб., из которых 96 млрд руб. может профинансировать федеральный бюджет. Реализовать мегапроект планируется по концессии с привлечением заемного финансирования, инвесторы могут рассчитывать на льготы по земельному налогу, налогу на имущество, а также заключить соглашение о защите и поощрении капвложений, предусматривающее неизменность налоговых и тарифных условий, говорится в материалах к совещанию.
Пока список — лишь первый вариант отбора проектов, предложенных министерствами, рассказывает чиновник. Проект же Джубга — Сочи в него внес министр транспорта Евгений Дитрих, знает человек, близкий к РСПП, и подтверждает чиновник. Несмотря на заявление Минтранса, от проекта не отказались, говорят чиновник, два участника правительственных совещаний и сотрудник одной из строительных компаний. Представитель Минтранса не ответил на запрос «Ведомостей». Частично проект также попал в план развития магистральной инфраструктуры (в понедельник его одобрило правительство): реконструкция моста через р. Макопсе на дороге А147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией, говорит представитель Минэкономразвития. Но сам план еще может меняться, замечает участник совещаний в правительстве, если некоторые проекты будут исключены из плана, на дорогу Джубга — Сочи может быть переброшено больше финансирования.
Отказ от проекта Минтранс объяснял его техническими сложностями. «Но если к работе подключать частных инвесторов, технические нюансы становятся второстепенными», — говорит участник совещаний в правительстве.
На строительство претендуют компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга, говорил один из собеседников «Ведомостей». Представителю Ротенберга о проекте неизвестно, а Рейльян отказался от комментариев.
Очевидно, для реализации проекта может потребоваться большой капитальный грант — финансовая помощь от государства, считает старший юрист Squire Patton Boggs Константин Макаревич. Классическое соотношение собственных средств и кредитных — 30/70 или 20/80, но с учетом высокой стоимости проекта соотношение кредитных средств может увеличиться, если не будет другой финансовой поддержки и гарантий государства. Если государство предложит комфортные условия, инвесторам он может быть интересен, заключает Макаревич.
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