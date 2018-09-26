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11:39 (мск), источник: Ведомости

Власти предложили бизнесу построить самую дорогую автодорогу России

Проект трассы Джубга — Сочи может быть расширен до Крыма.

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Источник: Агентство «Москва»

В Краснодарском крае, где сейчас завершается строительство Крымского моста, могут быть построены не только подходы к нему со стороны Краснодара, но и новая скоростная трасса вдоль черноморского побережья.

Строительство дороги от поселка Джубга до Сочи, которое Минтранс в августе оценил в рекордную для отрасли сумму — 1,6 трлн руб. — и посчитал преждевременным, вновь обсуждается. На этот раз — с инвесторами.

Трасса вошла в список проектов, предложенных министерствами для инвестиций бизнесу (с копией ознакомились «Ведомости», подлинность подтвердил чиновник и три участника рабочей группы РСПП). Его рабочая версия обсуждалась на прошлой неделе на заседании проектного комитета при рабочей группе РСПП по отбору проектов.

В нее входят 17 частных компаний, среди которых НЛМК, «Северсталь», «Новатэк», «Мечел» и др., пять госкомпаний и чиновники. Всего в списке 394 проекта общей стоимостью свыше 11,5 трлн руб.

Список будет дорабатываться, говорил после встречи председатель РСПП Александр Шохин, а ведомства будут готовиться к road show проектов. Участие в них добровольное, повторил он.

Проект Джубга — Сочи прорабатывался больше года. Существующая дорога не справляется с потоком машин, на ней регулярно случаются пробки и аварии, сходит сель, перекрывают движение.

По новой трассе добраться от Джубги до Сочи можно будет за час: ее длина — 119,5 км, а расчетная скорость движения — 120 км/ч, рассказывал федеральный чиновник.

Теперь проект может стать еще масштабнее и дороже. Новую скоростную автодорогу в списке проектов предложено проложить на маршруте от Керчи через Новороссийск, Джубгу и Сочи — и до границы с Абхазией. Таким образом, из Крыма можно будет быстро добраться в Сочи. Сейчас от Керчи через Крымский мост до границы с Абхазией добраться сложно — почти 500 км дороги можно проехать минимум за 8,5 часа без пробок.

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Стоимость всего проекта в материалах к совещанию не приведена. Но реконструкция участка Новороссийск — Джубга оценивается в 116,5 млрд руб., из которых 96 млрд руб. может профинансировать федеральный бюджет. Реализовать мегапроект планируется по концессии с привлечением заемного финансирования, инвесторы могут рассчитывать на льготы по земельному налогу, налогу на имущество, а также заключить соглашение о защите и поощрении капвложений, предусматривающее неизменность налоговых и тарифных условий, говорится в материалах к совещанию.

Пока список — лишь первый вариант отбора проектов, предложенных министерствами, рассказывает чиновник. Проект же Джубга — Сочи в него внес министр транспорта Евгений Дитрих, знает человек, близкий к РСПП, и подтверждает чиновник. Несмотря на заявление Минтранса, от проекта не отказались, говорят чиновник, два участника правительственных совещаний и сотрудник одной из строительных компаний. Представитель Минтранса не ответил на запрос «Ведомостей». Частично проект также попал в план развития магистральной инфраструктуры (в понедельник его одобрило правительство): реконструкция моста через р. Макопсе на дороге А147 Джубга — Сочи — граница с Абхазией, говорит представитель Минэкономразвития. Но сам план еще может меняться, замечает участник совещаний в правительстве, если некоторые проекты будут исключены из плана, на дорогу Джубга — Сочи может быть переброшено больше финансирования.

Отказ от проекта Минтранс объяснял его техническими сложностями. «Но если к работе подключать частных инвесторов, технические нюансы становятся второстепенными», — говорит участник совещаний в правительстве.

Джубга — Сочи — большой проект, за него уже сейчас бьются подрядчики, но пока решения нет, пояснил сотрудник одной из компаний, участвовавших в обсуждении проекта с чиновниками.

На строительство претендуют компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга, говорил один из собеседников «Ведомостей». Представителю Ротенберга о проекте неизвестно, а Рейльян отказался от комментариев.

Очевидно, для реализации проекта может потребоваться большой капитальный грант — финансовая помощь от государства, считает старший юрист Squire Patton Boggs Константин Макаревич. Классическое соотношение собственных средств и кредитных — 30/70 или 20/80, но с учетом высокой стоимости проекта соотношение кредитных средств может увеличиться, если не будет другой финансовой поддержки и гарантий государства. Если государство предложит комфортные условия, инвесторам он может быть интересен, заключает Макаревич.

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