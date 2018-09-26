В Египте археологи нашли древний дом с римскими банями и комнатой для обрядов

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КАИР, 26 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Развалины древнего жилого дома обнаружили археологи, ведущие раскопки в районе первой столицы объединенного Египта Мемфиса, в 20 км к югу от Каира. Об этом сообщило министерство по делам древностей страны. Открытие принадлежит египетской археологической миссии, проводящей изыскания в районе населенного пункта Мит-Рихана.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Мустафы Вазири, здание, от которого очень хорошо сохранился фундамент, дающий целостное представление о его площади и внутренних помещениях, интересен, в первую очередь, своими размерами — 17 на 14,5 м. Судя по всему, указал он, «этот дом являлся частью жилого квартала этого района». Сам дом был построен из огромных известняковых блоков и глинобитного кирпича, а внешние стены и внутренние переходы, в том числе лестницы, сооружены из красного кирпича.

Эксперты отмечают отличную сохранность строения. Наибольший интерес археологов вызвали два помещения: в одном из них располагались римские бани, а в соседнем, судя по найденным артефактам, совершали различные обряды религиозных культов. На это, по словам ученых, в частности, указывают, декорированные каменные раковины, вазоны, посуда и различные приспособления для выполнения очищающих ритуалов. Одну из прямоугольных чаш, дошедшую до наших дней в очень хорошем состоянии, украшает голова древнего божества Беса.

Как считают историки, эта находка служит еще одним подтверждением теории о том, что и в частных домах древних египтян обустраивали святилища в честь высших божеств.

По словам главы Департамента древностей Каира и Гизы Аделя Окаши, археологам еще далеко до завершения раскопок в этом месте. «Этот дом хранит в себе еще немало секретов», — добавил он.