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10:52 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла поправки Путина ко второму чтению проекта о пенсиях

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправки президента РФ, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.

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Источник: РИА Новости

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам.

В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.
Инфографика
Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день «Единая Россия» также внесла в ГД первый пакет поправок.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в понедельник также поддержал поправки президента и рекомендовал их к принятию во втором чтении проекта. Как уточнил глава комитета Ярослав Нилов, всего президентом было внесено 9 поправок.

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