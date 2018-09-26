Госдума приняла поправки Путина ко второму чтению проекта о пенсиях

Источник: РИА Новости

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам.

В частности, глава государства выступил за возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Инфографика Предложения Владимира Путина по пенсионной реформе

Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день «Единая Россия» также внесла в ГД первый пакет поправок.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в понедельник также поддержал поправки президента и рекомендовал их к принятию во втором чтении проекта. Как уточнил глава комитета Ярослав Нилов, всего президентом было внесено 9 поправок.