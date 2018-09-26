Госдума приняла поправки Путина ко второму чтению проекта о пенсиях
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправки президента РФ, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла поправки президента РФ, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве.
Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые озвучил в телеобращении к россиянам.
Предложения по изменению пенсионной системы были оформлены как поправки к законопроекту и внесены президентом на рассмотрение в Госдуму 6 сентября, в этот же день «Единая Россия» также внесла в ГД первый пакет поправок.
Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в понедельник также поддержал поправки президента и рекомендовал их к принятию во втором чтении проекта. Как уточнил глава комитета Ярослав Нилов, всего президентом было внесено 9 поправок.
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