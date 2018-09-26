Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россиян с 1 октября ждут важные изменения
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Александр Овечкин расплакался, когда жена родила
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
Что известно о поместье, выставленном на продажу за 13,3 млрд руб
Рекорды нефтяного рынка обеспечили рублю бурный рост Российская валюта подорожала до максимума за полтора месяца
61-летняя Татьяна Миткова возвращается на телеэкраны
"Обманули": Кучма требует от Трампа извинений
Джоли стала блондинкой ради новой роли: первые фото со съемок
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
Убийство на спор: Подросток получил завтрак, убив девушку
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
Зависимость от чипсов и дешевая лапша: необычные привычки звезд
Россиянки создали дело, подсмотрев идею на Западе
После продолжительной болезни умерла Людмила Любимова - СМИ
Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
В Ижевске врач изнасиловал пациентку
Прилепин напомнил Путину о "русской весне"
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
12Торжества в честь 70-летия КНДР
13:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

Чесать или не чесать, вот в чем вопрос. Отвечают ученые

О зуде и чесотке научных знаний не так уж много, но эта недооцененная область медицины может раскрыть удивительные факты о человеческом мозге.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Мы собрали 12 фактов, которые заставят вас почесать затылок.

1. Вы чешетесь примерно 97 раз в день

Согласно исследованиям, у каждого из нас что-то чешется примерно 100 раз в день. Наверное, и у вас сейчас что-то чешется. Почешите, никто не заметит.

2. К желанию почесаться приводят токсины, оставленные на коже животными или растениями

Токсины вызывают выброс гистамина, это часть иммунной реакции организма. В результате нервные волокна начинают посылать «зудящие» сигналы в мозг. Простейший пример — встреча с медузой.

3. У почесываний своя нервная система

До некоторых пор считалось, что зуд и боль идут по одним и те же путям, но в 1997 году было сделано неожиданное открытие, доказавшее, что за зуд отвечают определенные нервные волокна.

4. Сигналы о том, что где-то чешется, передаются очень медленно.

У нервных волокон — разные скорости:

  • скорость передачи сигналов прикосновения — 321 км/час
  • «быстрая боль» (которую вы испытываете, если, например, случайно коснулись горячей плиты) передается со скоростью 128 км/ч
  • желание же почесаться «ползет» со скоростью 3,2 км/ч — медленнее, чем вы идете

5. Желание почесаться заразительно

Ученые доказали это, показывая группам мышей видео, на которых чешутся другие мыши. Смотрящая группа тоже начала почесываться.

6. За заразительное чесание отвечает крошечная часть мозга, которая называется супрахиазматическим ядром

Нейробиологи пока не знают, как эта часть мозга участвует в наблюдении за чесанием и в распространении желания почесаться.

7. Желание почесаться — лучший способ справиться с вызывающими зуд насекомыми или растениями и последствиями от соприкосновения с ними

Это помогает избавиться от всех надоедливых насекомых или ядовитых растений, а также расширяет кровеносные сосуды, позволяя лейкоцитам и плазме смыть токсины. Именно из-за этого прилива кожа становится красной и пятнистой.

8. Чесание приятно, потому что в результате в мозг выделяется серотонин

Серотонин — это нейротрансмиттер, которому ученые приписывают чувство благополучия и счастья. Чем сильнее серотонин циркулирует по организму, тем более счастливым вы себя ощущаете. Неудивительно, что иногда трудно перестать чесаться.

9. Самое приятное место для почесывания — лодыжка…

По крайней мере, если верить исследованию, опубликованному в Британском журнале дерматологии в 2012 году.

Результаты показали, что зуд ощущается наиболее интенсивно на лодыжке, но она также является местом, где удовольствие от чесания ощущается наиболее ярко и сохраняется наиболее долго.

Вы сейчас почесали свою лодыжку, чтобы проверить выводы британских ученых? Только честно.

10. Чем больше вы чешете, тем больше чешется

Когда вы чешете кожу, в кровь выбрасывается гистамин, и в мозг отправляется еще больше зудящих сигналов.

11. «Замкнутый круг» чесания-расчесывания опасен для людей с псориазом, экземой и другими заболеваниями кожи

Таким больным часто назначают антигистаминные препараты, чтобы попытаться уменьшить интенсивность зудящих ощущений.

12. Хронический зуд так же изнурителен, как хроническая боль

Новость
Зуд в ногах британки оказался агрессивной формой рака

Ученые обнаружили, что люди, страдающие от постоянного зуда, испытывают такие же уровни дискомфорта и депрессии, как и пациенты с хроническими заболеваниями.

Согласно исследованию, опубликованному журналом Archives of Dermatology, люди, которые страдают от зуда неделями, месяцами или даже годами, чувствуют себя так же ужасно, как страдающие от хронической боли.

Фактически, авторы исследования говорят, что хронический зуд является кожным эквивалентом боли.

Более того, постоянный зуд не следует игнорировать, хронический зуд может быть связан со многими заболеваниями, такими как болезни печени и лимфомой.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Госдума во втором чтении одобрила пенсионную реформу
Пресса Британии: след российских грязных денег ведет в Лондон
Пенсионный законопроект прошел второе чтение в Госдуме
Искусствоведы разгадали тайну скандальной картины XIX века
Как выглядит Лапландия летом (фото)
Пентагон заявил о ядерной угрозе со стороны России
Тайна фиолетового апельсина раскрыта австралийскими учеными
Ученые раскрыли тайну аномалий в радиоэфире Второй мировой войны
Спорт
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России Российская фигуристка Евгения Медведева после поражения на турнире "Осенняя классика" в канадском Оквилле рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться
Hi-Tech
В России появился новый сотовый оператор Подключение производится в каждом офисе «Сбербанка».
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить,
Кино
Джоли стала блондинкой ради новой роли: первые фото со съемок Актриса играет маму Питера Пэна и Алисы из Страны чудес в ленте, которая объединит две британские сказки
Недвижимость
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Россиянам посулили 500 миллиардов на жилье
Горячие темы на «Детях»
Ирина Красавина По следам..... 551
Хатуль Мадан Детки в клетке. 345
Владимир Кузнецов Жена совсем меня не хочет. В чем причина? 216
Рыжуля говорила мне мама... 213
Леди
8 идеальных платьев для полных девушек Для девушек размера plus-size мы собрали 8 платьев, которые украсят фигуру.
Все о ремонте
«Потайные» двери: за и против использования в интерьере
15 удивительных предметов мебели, сделанных из ящиков
Потолок в стиле лофт: материалы, декор, варианты оформления
Как выглядит итальянская вилла, в которой жила Софи Лорен
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь