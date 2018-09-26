Чесать или не чесать, вот в чем вопрос. Отвечают ученые

Источник: РИА "Новости"

Мы собрали 12 фактов, которые заставят вас почесать затылок.

1. Вы чешетесь примерно 97 раз в день

Согласно исследованиям, у каждого из нас что-то чешется примерно 100 раз в день. Наверное, и у вас сейчас что-то чешется. Почешите, никто не заметит.

2. К желанию почесаться приводят токсины, оставленные на коже животными или растениями

Токсины вызывают выброс гистамина, это часть иммунной реакции организма. В результате нервные волокна начинают посылать «зудящие» сигналы в мозг. Простейший пример — встреча с медузой.

3. У почесываний своя нервная система

До некоторых пор считалось, что зуд и боль идут по одним и те же путям, но в 1997 году было сделано неожиданное открытие, доказавшее, что за зуд отвечают определенные нервные волокна.

4. Сигналы о том, что где-то чешется, передаются очень медленно.

У нервных волокон — разные скорости:

скорость передачи сигналов прикосновения — 321 км/час

«быстрая боль» (которую вы испытываете, если, например, случайно коснулись горячей плиты) передается со скоростью 128 км/ч

желание же почесаться «ползет» со скоростью 3,2 км/ч — медленнее, чем вы идете

5. Желание почесаться заразительно

Ученые доказали это, показывая группам мышей видео, на которых чешутся другие мыши. Смотрящая группа тоже начала почесываться.

6. За заразительное чесание отвечает крошечная часть мозга, которая называется супрахиазматическим ядром

Нейробиологи пока не знают, как эта часть мозга участвует в наблюдении за чесанием и в распространении желания почесаться.

7. Желание почесаться — лучший способ справиться с вызывающими зуд насекомыми или растениями и последствиями от соприкосновения с ними

Это помогает избавиться от всех надоедливых насекомых или ядовитых растений, а также расширяет кровеносные сосуды, позволяя лейкоцитам и плазме смыть токсины. Именно из-за этого прилива кожа становится красной и пятнистой.

8. Чесание приятно, потому что в результате в мозг выделяется серотонин

Серотонин — это нейротрансмиттер, которому ученые приписывают чувство благополучия и счастья. Чем сильнее серотонин циркулирует по организму, тем более счастливым вы себя ощущаете. Неудивительно, что иногда трудно перестать чесаться.

9. Самое приятное место для почесывания — лодыжка…

По крайней мере, если верить исследованию, опубликованному в Британском журнале дерматологии в 2012 году.

Результаты показали, что зуд ощущается наиболее интенсивно на лодыжке, но она также является местом, где удовольствие от чесания ощущается наиболее ярко и сохраняется наиболее долго.

Вы сейчас почесали свою лодыжку, чтобы проверить выводы британских ученых? Только честно.

10. Чем больше вы чешете, тем больше чешется

Когда вы чешете кожу, в кровь выбрасывается гистамин, и в мозг отправляется еще больше зудящих сигналов.

11. «Замкнутый круг» чесания-расчесывания опасен для людей с псориазом, экземой и другими заболеваниями кожи

Таким больным часто назначают антигистаминные препараты, чтобы попытаться уменьшить интенсивность зудящих ощущений.

12. Хронический зуд так же изнурителен, как хроническая боль

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Ученые обнаружили, что люди, страдающие от постоянного зуда, испытывают такие же уровни дискомфорта и депрессии, как и пациенты с хроническими заболеваниями.

Согласно исследованию, опубликованному журналом Archives of Dermatology, люди, которые страдают от зуда неделями, месяцами или даже годами, чувствуют себя так же ужасно, как страдающие от хронической боли.

Фактически, авторы исследования говорят, что хронический зуд является кожным эквивалентом боли.

Более того, постоянный зуд не следует игнорировать, хронический зуд может быть связан со многими заболеваниями, такими как болезни печени и лимфомой.