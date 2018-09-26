На Украине изобрели искусственное сало
КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.
КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.
«Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — цитирует доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка в среду издание «Сегодня».
Сейчас в лаборатории работают над биопленкой, которая заменит целлофан. Ее можно будет использовать как упаковочный материал, пакеты или пищевую пленку.