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12:25 (мск), источник: РИА Новости

На Украине изобрели искусственное сало

КИЕВ, 26 сен — РИА Новости. Студенты аграрного университета в Сумах на Украине разработали искусственный салозаменитель из растительного масла и желатина.

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«Наше сало — здоровая альтернатива обычному шпику. Кроме этого, искусственное сало мы можем делать с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности», — цитирует доцента кафедры питания Дмитрия Бидюка в среду издание «Сегодня».

По его словам, искусственное сало, в отличие от продукта животного происхождения, не содержит многих вредных веществ и его могут есть даже вегетарианцы. Бидюк отметил, что вкус салозаменителя тщательно прорабатывался и даже гурманы не смогут отличить его от настоящего.

Сейчас в лаборатории работают над биопленкой, которая заменит целлофан. Ее можно будет использовать как упаковочный материал, пакеты или пищевую пленку.

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