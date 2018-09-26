Уилл Смит отпраздновал юбилей прыжком с вертолета (видео)

Знаменитому голливудскому актеру Уиллу Смиту исполнилось 50 лет. Он решил посвятить этот день банджи-джампингу и прыгнул с вертолета в Большой каньон.
Позже Смит признался журналистам, что испытал «настоящий ужас», совершая прыжок. На видео из кабины вертолета он выглядит немного напуганным.
Уже в воздухе над Гранд-Каньоном актер немного успокоился и пришел в восторг. «Боже мой, это великолепно, это великолепно!» — повторял он. Уилл послал воздушные поцелуи жене Джаде Пинкетт и детям Джейдену и Уиллоу, которые наблюдали за происходящим внизу.
Смит заявил, что Большой каньон с высоты — одна из самых красивых вещей, которые он когда-либо видел в своей жизни.
Уилл Смит родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Он начал свою карьеру в конце 80-х в хип-хоп-дуэте с Джеффом Таунсом. С 1990 года исполнял главную роль в популярном телесериале «Принц из Беверли-Хиллз», после чего его карьера стремительно пошла вверх. В 2008 году Смит возглавил список самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, составленный журналом Forbes. Он сыграл в таких фильмах, как «День независимости», «Люди в черном», «Я, робот», «Отряд самоубийц» и других.