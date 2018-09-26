Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лавров встретил появление Порошенко в ООН шуткой про туалет
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Ксения Алферова и Егор Бероев снова стали родителями
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
МИД Сирии сделал заявление о поставках С-300 от России
Ностальгия по ящикуГде сейчас доктор Курпатов и другие известные ведущие
"Морг на колесах": обнаружен грузовик со 157 трупами
СМИ: "Израиль помешает поставке С-300 в Сирию"
17-летняя дочь Ренаты Литвиновой получила большую роль в фильме
Андрейченко раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Убийство на спор: Подросток получил завтрак, убив девушку
Россия уничтожит базу ВМС моментально - СМИ США
Нестандартный выбор дочери, который приняла Анджелина Джоли
Поворот в жизни экс-жены Аршавина после развода
После продолжительной болезни умерла Людмила Любимова - СМИ
Брежнева без нижнего белья взбудоражила народ
В Ижевске врач изнасиловал пациентку
Прилепин напомнил Путину о "русской весне"
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
8Находка десятилетия
12:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Уилл Смит отпраздновал юбилей прыжком с вертолета (видео)

Он испытал настоящий ужас.

Наверх

Знаменитому голливудскому актеру Уиллу Смиту исполнилось 50 лет. Он решил посвятить этот день банджи-джампингу и прыгнул с вертолета в Большой каньон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Балет, Сибирь и хиппи: какой представляют Россию в иностранных фильмах

Позже Смит признался журналистам, что испытал «настоящий ужас», совершая прыжок. На видео из кабины вертолета он выглядит немного напуганным.

Уже в воздухе над Гранд-Каньоном актер немного успокоился и пришел в восторг. «Боже мой, это великолепно, это великолепно!» — повторял он. Уилл послал воздушные поцелуи жене Джаде Пинкетт и детям Джейдену и Уиллоу, которые наблюдали за происходящим внизу.

Смит заявил, что Большой каньон с высоты — одна из самых красивых вещей, которые он когда-либо видел в своей жизни.

Уилл Смит родился 25 сентября 1968 года в Филадельфии. Он начал свою карьеру в конце 80-х в хип-хоп-дуэте с Джеффом Таунсом. С 1990 года исполнял главную роль в популярном телесериале «Принц из Беверли-Хиллз», после чего его карьера стремительно пошла вверх. В 2008 году Смит возглавил список самых высокооплачиваемых актёров Голливуда, составленный журналом Forbes. Он сыграл в таких фильмах, как «День независимости», «Люди в черном», «Я, робот», «Отряд самоубийц» и других.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

 Истории побывавших на волоске от смерти
В Китае отец перевозил пятерых детей на маленьком мотоцикле
Госдума приняла поправки Путина к пенсионной реформе
Рекордно дорогую трассу Сочи—Джубга предлагают продлить до Крыма
Порошенко ошибся дверью и заглянул в переговорную Лаврова
Ученые раскрыли тайну аномалий в радиоэфире Второй мировой войны
Давление, ягоды и гарпун: как выжили те, кто был на грани смерти
США передадут Украине списанные катера
СК просит отпустить из СИЗО убивших отца сестер Хачатурян
Спорт
«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России Российская фигуристка Евгения Медведева после поражения на турнире "Осенняя классика" в канадском Оквилле рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться
Hi-Tech
Закрытая страница и еще 7 полезных функций ВКонтакте, которые упростят вам жизнь Прокачиваем страничку.
Здоровье
«Целебные» травы, которые на самом деле бесполезны Кроме того, они могут навредить,
Кино
Борис Корчевников стал ведущим нового шоу на «России 1» Программа «Далекие близкие» расскажет о жизни кумиров прошлых лет
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Китае откроют подземный отель в заброшенном карьере
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Горячие темы на «Детях»
Ирина Красавина По следам..... 504
Vaalis Без претензий на оригинальность 470
Хатуль Мадан Детки в клетке. 340
Рыжуля говорила мне мама... 204
Леди
8 идеальных платьев для полных девушек Для девушек размера plus-size мы собрали 8 платьев, которые украсят фигуру.
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь