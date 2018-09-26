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12:43 (мск), источник: Газета.Ру

Исследование: россияне стали чаще питаться фастфудом

Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания.

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Источник: Reuters

Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

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«Во втором квартале 2018 года российский рынок ресторанов быстрого обслуживания (Quick Service Restaurant) вырос на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — сказано в исследовании холдинга.

Отмечается, что в среднем граждане России заходили в указанные заведения трижды в месяц.

Ранее сообщалось, что объем «свободных денег» у россиян в августе текущего года сократился на 12,9% и составил 23,6 тыс. руб.

Под индексом свободных денег «Ромира» подразумевается разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги.

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