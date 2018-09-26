Исследование: россияне стали чаще питаться фастфудом

Источник: Reuters

Россияне стали чаще посещать рестораны быстрого питания. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».

Читайте также Ученые рассказали, почему влюбленные набирают вес в отношениях

«Во втором квартале 2018 года российский рынок ресторанов быстрого обслуживания (Quick Service Restaurant) вырос на 5% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года)», — сказано в исследовании холдинга.

Отмечается, что в среднем граждане России заходили в указанные заведения трижды в месяц.

Ранее сообщалось, что объем «свободных денег» у россиян в августе текущего года сократился на 12,9% и составил 23,6 тыс. руб.