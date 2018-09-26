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13:43 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тайна фиолетового апельсина раскрыта австралийскими учеными

Австралийские власти заявили, что ученые смогли выяснить причину загадочного феномена, вызвавшего недавно легкий переполох в стране.

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Источник: NETI MOFFITT

В начале сентября жительница Брисбена Нети Моффитт не на шутку перепугалась, когда увидела, что апельсин, который начал есть ее сын, неожиданно изменил цвет на ядовито-фиолетовый.

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Это выглядело так, как будто кто-то обмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас нет и никогда не было чернил. Я сразу подумала, что ребенок может отравиться.
Нети Моффитт
интервью Australian Broadcasting Corporation

«Я не делаю из этого драмы, просто хочу знать, что случилось», — добавила женщина, обратившаяся в органы санитарного надзора с просьбой провести расследование.

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«Мы обычно исследуем образцы крови, мочи, воды и грунта. Исследование апельсина было непривычной задачей для нашей команды», — сказал Стюарт Карсвел, главный химик департамента здравоохранения штата Квинсленд.

В результате анализов и экспериментов выяснилось, что апельсин изменил цвет из-за того, что был порезан только что заточенным ножом.

Антоцианы, натуральные антиоксиданты, содержащиеся в апельсинах, вступили в реакцию с частицами железа от заточенного лезвия ножа.

Никакой угрозы для жизни и здоровья, уверяют ученые, апельсин не представлял.

Ученые выяснили, что причина в химической реакции между апельсином и ножом | Источник: NETI MOFFITT

В последние недели австралийцы с повышенным вниманием относятся к безопасности продуктов питания — после того, как в клубнике, продававшейся в этой стране, обнаружили иголки.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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