Тайна фиолетового апельсина раскрыта австралийскими учеными
Австралийские власти заявили, что ученые смогли выяснить причину загадочного феномена, вызвавшего недавно легкий переполох в стране.
Австралийские власти заявили, что ученые смогли выяснить причину загадочного феномена, вызвавшего недавно легкий переполох в стране.
В начале сентября жительница Брисбена Нети Моффитт не на шутку перепугалась, когда увидела, что апельсин, который начал есть ее сын, неожиданно изменил цвет на
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Это выглядело так, как будто
кто-тообмакнул этот апельсин в чернила. Но у нас нет и никогда не было чернил. Я сразу подумала, что ребенок может отравиться.
«Я не делаю из этого драмы, просто хочу знать, что случилось», — добавила женщина, обратившаяся в органы санитарного надзора с просьбой провести расследование.
«Мы обычно исследуем образцы крови, мочи, воды и грунта. Исследование апельсина было непривычной задачей для нашей команды», — сказал Стюарт Карсвел, главный химик департамента здравоохранения штата Квинсленд.
В результате анализов и экспериментов выяснилось, что апельсин изменил цвет
Антоцианы, натуральные антиоксиданты, содержащиеся в апельсинах, вступили в реакцию с частицами железа от заточенного лезвия ножа.
Никакой угрозы для жизни и здоровья, уверяют ученые, апельсин не представлял.
В последние недели австралийцы с повышенным вниманием относятся к безопасности продуктов питания — после того, как в клубнике, продававшейся в этой стране, обнаружили иголки.