Лишь 6% российских отпускников выехали за рубеж летом 2018 года

Источник: AP 2018

«По данным ВЦИОМ, лишь 6% россиян отдохнули за рубежом. В то время как 94% предпочли провести свой отпуск или каникулы в России. Стоит отметить, что довольны отдыхом за рубежом остались лишь 77% туристов», — рассказал журналистам в среду генеральный директор центра Валерий Федоров. По его словам, большинство респондентов провели отпуск и каникулы дома — 32%. На даче отдыхал каждый четвертый — 26%. Курорты Краснодарского края предпочли 6%, Крым — 3%, а посетили другой город России 10%. Среди отдохнувших в России довольны поездкой остались 85%.

Федоров подчеркнул, что главной причиной проблем при выборе места отдыха в этом году стали: высокие цены, недостаток времени, плохая погода. По его словам, в этом году отдых обошелся россиянам дороже, чем в годом ранее — в среднем 44,2 тыс. рублей против 37 тысяч. «Фактические затраты выросли на 11% по сравнению с прошлым годом», — отметил он.

Опрос проводился в середине сентября среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.