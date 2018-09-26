Рыбу кислотных цветов назвали в честь Афродиты

Источник: California Academy of Sciences

Калифорнийские ученые описали новый вид рыбы розового и желтого цвета с салатовыми плавниками — неожиданно яркая обитательница коралловых рифов нашлась в Атлантике, но ее ближайшие родственники живут в Тихом океане. Вид назвали Tosanoides Aphrodite, в честь древнегреческой богини Афродиты. Об исследовании, опубликованном в журнале Zookeys, рассказывает Калифорнийская академия наук.

Рыбу нашли на рифах необитаемого архипелага Сан-Паулу примерно в 950 километрах от побережья Бразилии — пока это ее единственное известное место обитания. «Это одна из самых красивых рыбок, которых мне доводилось видеть. Она была настолько завораживающей, что мы не обращали внимания ни на что больше», — сказал куратор коллекции рыб в академии Луис Роха (Luiz Rocha), которого цитирует пресс-служба организации.

Рыбу нашли на глубине около 120 метров в так называемой «сумеречной зоне» коралловых рифов. По словам соавтора статьи Хадсона Пиньеро, рыбы, обитающие в этой части рифов, часто розового или красного цвета, так как красный свет не доходит до этих глубин, и рыбы фактически невидимы. Желто-розовая окраска с ярко-зелеными плавниками характерна для самцов этого вида, самки же темно-оранжевого цвета.

Анализ внешних признаков рыбы и ее ДНК в лаборатории показал, что это новый представитель рода Tosanoides, который до сих пор встречался только в Тихом океане — в частности, к этому же роду принадлежит гавайская рыба Tosanoides obama, названная в честь экс-президента США Барака Обамы.

Новый вид получил название Tosanoides Aphrodite, в честь древнегреческой богини любви и красоты Афродиты.

Кроме того, отмечается в сообщении академии, собирая рыб для дальнейшего исследования, аквалангисты не заметили, как к ним вплотную подплыла акула-шестижаберник — этот момент попал на видео.

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/pSZrmoEwR0Q?rel=0&ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале сентября международная группа зоологов сообщила, что обнаружила три новых вида липаровых рыб, обитающих в Атакамском желобе на глубине порядка 7,5 километра. Липаровые рыбы, известные также как морские слизни, входят в число глубоководных рекордсменов и встречаются во всех океанах планеты.