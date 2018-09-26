Рыбу кислотных цветов назвали в честь Афродиты
Новый вид обнаружили на бразильских коралловых рифах.
Новый вид обнаружили на бразильских коралловых рифах.
Калифорнийские ученые описали новый вид рыбы розового и желтого цвета с салатовыми плавниками — неожиданно яркая обитательница коралловых рифов нашлась в Атлантике, но ее ближайшие родственники живут в Тихом океане. Вид назвали Tosanoides Aphrodite, в честь древнегреческой богини Афродиты. Об исследовании, опубликованном в журнале Zookeys, рассказывает Калифорнийская академия наук.
Рыбу нашли на рифах необитаемого архипелага
Рыбу нашли на глубине около 120 метров в так называемой «сумеречной зоне» коралловых рифов. По словам соавтора статьи Хадсона Пиньеро, рыбы, обитающие в этой части рифов, часто розового или красного цвета, так как красный свет не доходит до этих глубин, и рыбы фактически невидимы.
Новый вид получил название Tosanoides Aphrodite, в честь древнегреческой богини любви и красоты Афродиты.
Кроме того, отмечается в сообщении академии, собирая рыб для дальнейшего исследования, аквалангисты не заметили, как к ним вплотную подплыла
В начале сентября международная группа зоологов сообщила, что обнаружила три новых вида липаровых рыб, обитающих в Атакамском желобе на глубине порядка 7,5 километра. Липаровые рыбы, известные также как морские слизни, входят в число глубоководных рекордсменов и встречаются во всех океанах планеты.
Ольга Добровидова