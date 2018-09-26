Пользователи Сети режут мыло на камеру (видео)

ASMR-видео стали популярны еще несколько лет назад. Ролики, в которых шуршат, мнут, грызут, режут или делают что-то подобное буквально захватили Сеть, а каналы с подобным контентом нашли себе тысячи благодарных подписчиков.

В сентябре 2018 года в Twitter появился новый аккаунт под названием Soap Cutting, в котором режут мыло. Всего за несколько дней на него подписались более 60 тысяч человек.

Авторы аккаунта обещают своим подписчикам «максимальное удовольствие» от просмотра. Правда, видео они сами не делают, а собирают его по всей Сети.

И как бы странно это ни звучало, но ролики действительно успокаивают.