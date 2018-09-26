September 26, 2018
Пользователи Сети режут мыло на камеру (видео)
Странные, но успокаивающие видео.
Странные, но успокаивающие видео.
В сентябре 2018 года в Twitter появился новый аккаунт под названием Soap Cutting, в котором режут мыло. Всего за несколько дней на него подписались более 60 тысяч человек.
Авторы аккаунта обещают своим подписчикам «максимальное удовольствие» от просмотра. Правда, видео они сами не делают, а собирают его по всей Сети.
И как бы странно это ни звучало, но ролики действительно успокаивают.
Напомним, что недавно мы уже писали о похожем аккаунте, в котором мнут и режут губки для цветов.