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16:59 (мск), источник: РИА Новости

Ученые открыли еще одну негативную черту курения

Злоупотребление табаком не только повышает вероятность развития рака легких, астмы и хронической обструкционной болезни легких, но и заметно снижает активность иммунитета. К такому выводу пришли биологи, опубликовавшие статью в Journal of Endodontics.

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Источник: AP 2018

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «Это может объяснять то, почему многие курильщики страдают от кариеса и других болезней ротовой полости, и почему их десны заживают медленнее, чем у некурящих людей. Представьте себе, что белки TNF-альфа и hBD-2 играют роль последней линии обороны в замке. Курение “убивает” их еще до того, как они успевают вступить в бой», — заявила Анита Аминошари (Anita Aminoshariae) из университета Кейс-Вестерн-Резерв в Кливленде (США).

По текущей статистике Всемирной организации здравоохранения, сегодня на Земле насчитывается примерно 1,1 миллиарда курильщиков, большая часть которых живет в развивающихся странах и государствах переходного типа. Последние исследования британских медиков показали, что примерно 60% курильщиков умирает преждевременно из-за увлечения табаком, а не по другим причинам.

В последние годы ученые начали замечать, что курение не только повышает вероятность развития рака и болезней легких, но и заметно ускоряет старение и способствует развитию глухоты.

Подобные открытия заставили ученых детальнее изучать различные негативные побочные факторы, связанные с пассивным или активным курением.

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Аминошари и ее коллеги открыли еще одно негативное и при этом неожиданное последствие от увлечения сигаретами, изучая то, как табачный дым влияет на работу пульпы и других тканей зуба. Для этого ученые собрали группу из семи десятков добровольцев, страдавших от запущенных форм кариеса, и предложили им пройти лечение в клинике университета.

Половина из добровольцев курила, тогда как другие участники опытов никогда не притрагивались к сигаретам. Когда врачи удаляли нерв, биологи собирали образцы здоровой и поврежденной пульпы и анализировали то, какие гормоны и белки содержатся в этой ткани.

«Изначально мы ожидали увидеть, что уровень определенных сигнальных веществ, связанных с работой иммунитета, будет несколько меньше у курильщиков, чем у остальных людей. К нашему удивлению, этих “оборонительных” молекул не просто было мало, они вообще отсутствовали в пульпе зуба», — продолжает биолог.

К примеру, в зубной ткани курильщиков почти не было молекул белка TNF-альфа — одного из важнейших стимуляторов активности иммунных клеток, отвечающего за запуск воспалений и перевод иммунитета в «режим чрезвычайного положения».

Аналогичным образом, их зубы содержали в себе очень небольшие количества двух других сигнальных молекул — бета-дефенсина 2 и бета-дефенсина 3, отвечающих за борьбу с микробами.

Подобные различия, как отмечают ученые, могут объяснять то, почему курильщики примерно в два раза чаще страдают от тяжелых форм пульпита, требующих удаления нервов, а также от различных болезней десен. Как считают Аминошари и ее коллеги, активность иммунной системы снижена аналогичным образом и в других органах и тканях.

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