Прогулки с собакой помогли женщине разбогатеть

Жительница американского города Венето, штат Орегон, считает, что воскресные прогулки с собаками помогли ей выиграть в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Джинни Келли (Jeannie Kelly) покупала лотерейные билеты каждое воскресенье, когда вела собак на прогулку. «Мои родители идут с нами, а потом мы все берем лотерейные билеты и играем», — объяснила она. Семейная традиция принесла женщине удачу: она выиграла 70 тысяч долларов (около 4,6 миллиона рублей) в лотерею штата.

Келли намерена потратить деньги на празднование 20-й годовщины свадьбы, которую хочет отметить в Disney World во Флориде или в калифорнийском Disneyland. «У нас нет детей, собаки — наши дети. Так что, возможно, возьмем с собой собак», — говорит она.