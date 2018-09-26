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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Прогулки с собакой помогли женщине разбогатеть

Жительница американского города Венето, штат Орегон, считает, что воскресные прогулки с собаками помогли ей выиграть в лотерею. Джинни Келли покупала лотерейные билеты каждое воскресенье, когда вместе с родителями вела собак на прогулку. В этот раз семейная традиция принесла женщине удачу.

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Жительница американского города Венето, штат Орегон, считает, что воскресные прогулки с собаками помогли ей выиграть в лотерею. Об этом сообщает UPI.

Джинни Келли (Jeannie Kelly) покупала лотерейные билеты каждое воскресенье, когда вела собак на прогулку. «Мои родители идут с нами, а потом мы все берем лотерейные билеты и играем», — объяснила она. Семейная традиция принесла женщине удачу: она выиграла 70 тысяч долларов (около 4,6 миллиона рублей) в лотерею штата.

Келли намерена потратить деньги на празднование 20-й годовщины свадьбы, которую хочет отметить в Disney World во Флориде или в калифорнийском Disneyland. «У нас нет детей, собаки — наши дети. Так что, возможно, возьмем с собой собак», — говорит она.

В августе сообщалось, что жительница американского штата Нью-Йорк Мэри Уилсон (Mary Wilson) отметила на лотерейном билете числа, которые много лет назад увидела во сне, и выиграла миллион долларов.

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