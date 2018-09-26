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16:45 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник креативно троллит желающих бесплатно заполучить его картины

Любой труд имеет свою цену.

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Джон Артон из Бирмингема уже сделал неплохую карьеру и стал известным художником. В основном он рисует гиперреалистичные портреты знаменитостей и животных и иногда делает карикатуры.

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На аккаунт Артона в Instagram подписаны более 50 тысяч человек, а его работы выставляются в музеях и продаются на благотворительных аукционах. Джон также рисует картины на заказ. В среднем рисунок формата А3 стоит у мастера от 200 долларов, но некоторые люди все еще уверены, что профессия художника — это не так уж серьезно.

По словам Артона, еженедельно ему приходит по несколько сообщений, в которых пользователи просят его нарисовать их портреты бесплатно. Некоторые из них искренне удивляются, что за свою работу художник просит деньги, а другие намеренно не хотят платить, заявляя: «Сделай это бесплатно, тебе же не сложно».

Устав отвечать таким заказчикам, Джон решил сдаться. Но он не был готов рисовать всех и каждого, а просто начал троллить невоспитанных подписчиков. Вместо ожидаемых гиперреалистичных шедевров Артон начал рисовать смешные каракули, а переписку и результат публиковать в Instagram.

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