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17:26 (мск), источник: РИА Новости

Борисов рассказал о возможной причине падения «Протонов»

Предприятия «Роскосмоса» отстали от предприятий ОПК во внедрении новых технологий, возможно, в этом причина аварий ракет «Протон», заявил вице-премьер Юрий Борисов на конференции в МГТУ им. Баумана.

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Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. «К сожалению, вроде как самая высокотехнологичная и романтичная отрасль как космонавтика, она отстала. Сегодня инженеры и конструкторы в КБ “Яковлева”, “Сухого”, “Туполева” давно проектируют в “цифре”, рабочие станции используют самые современные средства, в электронном виде передают документацию на заводы. Они давно уже перешли к вопросам моделирования тех или иных процессов. А в “Роскосмосе” эта культура еще не овладела массами, может быть, у нас и поэтому “Протоны” падают из-за этого, что в отрасли не подхватили тренд на перевооружение, внедрение новых технологий», — сказал он.

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