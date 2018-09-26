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18:27 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, что объединяет сторонников теорий заговоров

Ученые выяснили, что общего у сторонников теорий заговоров — это люди, имеющие склонность к шизотипическому расстройству. Подозрительность и мрачный взгляд на мир приводят к тому, что они пытаются найти виновных, считают исследователи.

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Ученые из Юнион-колледжа в США выяснили, что общего у сторонников различных теорий заговора. Свои выводы они изложили в журнале Journal of Individual Differences.

Эти люди подозрительны, ненадежны, эксцентричны, им хочется чувствовать себя особенными и кажется, что мир вокруг полон опасностей/ Они также с большей вероятностью обнаруживают закономерности там, где их на самом деле нет. Люди, которые не слишком доверяют теориям заговора, обладают противоположными качествами.
Профессор психологии Джош Харт
ведущий автор исследования

Харт и его студентка Молли Грейтер обследовали более 1200 взрослых американцев. Они должны были ответить на вопросы, связанные с чертами их личности, политическими взглядами, демографическими характеристиками. Также им было предложено согласиться или не согласиться с высказываниями наподобие «Власть глав государств стоит на втором месте после власти небольших неизвестных групп, которые действительно контролируют политику» и «Группы ученых манипулируют доказательствами, выдумывают или замалчивают их, чтобы обмануть общественность».

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Более ранние исследования показали, что люди тяготеют к теориям заговора, которые подтверждают их политические взгляды.

Так, республиканцы вероятнее, чем демократы, верят, что Барак Обама стал президентом незаконно, так как не был рожден в США, или что глобальное потепление — просто мистификация. Демократы же с большей охотой верят, что президент США Дональд Трамп состоит в сговоре с Россией.

Но некоторые люди просто склонны верить во все теории заговора подряд — от фальсификации высадки американцев на Луну до спланированности спецслужбами США теракта 11 сентября 2001 года. Это и подтолкнуло исследователей к поиску общих черт сторонников теорий заговора.

Наши результаты ясно показали, что сильнее всего к вере в теории заговора были предрасположены люди с характеристиками личности, подходящими под определение шизотипии.
Джош Харт

Для шизотипического расстройства личности характерны почти те же симптомы, что и для шизофрении, но они слабо выражены. Симптомы могут включать странное или эксцентричное поведение, склонность к социальной изоляции, холодность или неадекватность эмоциональных реакций, параноидные идеи (не достигающие уровня выраженного бреда), болезненные навязчивости, также могут быть редкие преходящие эпизоды иллюзий или галлюцинаций.

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Согласно официально используемому в России международному классификатору болезней МКБ-10, шизотипическое расстройство характеризуется чудаковатым поведением, аномалиями мышления и эмоций, которые напоминают наблюдаемые при шизофрении, но ни на одной стадии развития характерные для шизофрении нарушения не наблюдаются; нет какой-либо превалирующей или типичной для шизофрении симптоматики.

Исследование также показало, что сторонники теорий заговоров склонны видеть несуществующие закономерности. В 1944 году психологи Фриц Хайдер и Марианна Зиммель разработали эксперимент, состоящий в демонстрации добровольцам геометрических фигур, пары треугольников и круга, движущихся по экрану. Эксперимент показал, что многие люди склонны наделять фигурки сознанием и приписывать им человеческие свойства, создавая из увиденного целую историю — например, про любовника, которого муж застукал с женой, или про родителей, наказывающих детей.

Как выяснили Харт и Грейтер, сторонники теорий заговора куда чаще приписывали фигуркам человеческие свойства, чем остальные люди.

По словам Харта, сторонников теорий заговора отличает весьма мрачный взгляд на мир. Очевидно, это способствует поиску каких-то мифических групп, ответственных за все беды, считает он.

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В 2017 году психологи попытались выяснить, почему люди верят в теории заговора. Эксперименты показали: такие люди способны обнаруживать закономерности там, где их нет, и это проявляется не только в вере в существование мирового правительства, двойников Сталина и Гитлера, плоскую Землю и рептилоидов, но и в совершенно бытовых вещах.

Они видят определенные узоры в хаотичных мазках на картинах Поллока и находят закономерности в частоте выпадения орла или решки при подбрасывании монетки, хотя результат подчиняется лишь теории вероятностей.

Ученые давно предполагали, что образ мысли сторонников теорий заговора связан именно с этой особенностью работы мозга, но исследований, подтверждавших это, не проводилось.

«Удивительно, насколько мало эмпирических данных о том, как ошибочное выявление закономерностей связано с иррациональными убеждениями и, в особенности, с теориями заговора», — подчеркивают исследователи.

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