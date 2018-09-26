Nothing to see here. Just Elijah Wood riding by on a rental scooter. pic.twitter.com/UFCI8U1jOa— C. Robert Cargill (@Massawyrm) September 24, 2018
Элайджа Вуд прокатился на самокате и стал героем мемов
Еще одной звездой соцсетей стало больше.
Еще одной звездой соцсетей стало больше.
Сценарист Кристофер Роберт Каргилл опубликовал в Twitter милый снимок британского актера Элайджи Вуда, известного по роли хоббита Фродо Бэггинса в фантастической саге «Властелин колец».
На фото актер едет по улице на арендованном электрическом самокате. А его счастливое выражение лица говорит о том, что ему это очень нравится.
Снимок довольного Вуда не мог не остаться незамеченным, и пользователи Сети моментально сделали из него новый мем. Он не только описывает многие радостные события, но и дополняет любую реальность и фильмы.