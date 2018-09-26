Элайджа Вуд прокатился на самокате и стал героем мемов

Сценарист Кристофер Роберт Каргилл опубликовал в Twitter милый снимок британского актера Элайджи Вуда, известного по роли хоббита Фродо Бэггинса в фантастической саге «Властелин колец».

На фото актер едет по улице на арендованном электрическом самокате. А его счастливое выражение лица говорит о том, что ему это очень нравится.

Снимок довольного Вуда не мог не остаться незамеченным, и пользователи Сети моментально сделали из него новый мем. Он не только описывает многие радостные события, но и дополняет любую реальность и фильмы.