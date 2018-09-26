Склонность к алкоголизму и наркомании может быть прописана в ДНК

Источник: rebcenter-moscow/СС0

Именно к такому выводу пришла международная группа ученых, в том числе из Афинского университета и Университета Оксфорда.

Изучая древний ретровирус HK2, который довольно редко присутствует в генетическом коде людей, они обнаружили, что в ДНК наркоманов он встречается в несколько раз чаще.

По словам ученых, это служит указанием на то, что болезненная зависимость может быть закодирована в генах — однако как именно действует этот механизм, еще предстоит выяснить.

Вирус удовольствия?

Эндогенные ретровирусы человека (HERV) — это часть генетического кода, доставшаяся нам от наших далеких предков в ходе эволюции. По большей части это так называемая мусорная или избыточная ДНК, так как функции входящих в нее генов пока не установлены.

Некоторые исследователи указывали на возможную связь этого «генетического мусора» с различными аутоиммунными заболеваниями и другими болезнями, в том числе и отдельными видами рака. Однако уверенно подтвердить наличие такой связи пока не удавалось.

В данном случае речь идет о необычной интеграции ретровируса HK2 (она встречается лишь у 5−10% людей), когда он встроен в ген, регулирующий уровень дофамина в мозгу (RASGRF2).

Дофамин известен как гормон удовольствия — в малых дозах он дает человеку приятные ощущения. Однако этот же гормон может стать причиной развития зависимости, когда мозг начинает требовать всё большей дозы вследствие употребления наркотиков.

Ученые исследовали две группы наркозависимых — в Греции и в Шотландии, — заразившихся в результате своей пагубной привычки инфекционным заболеванием. В Греции это был ВИЧ, в Шотландии — гепатит C. В качестве контрольной группы использовали пациентов, получивших те же заболевания другим путем, не за счет употребления наркотиков.

Генетический тест показал, что ретровирус HK2 присутствовал в генах наркоманов в 2−3 раза чаще, чем у соответствующей контрольной группы. По словам автора исследования Гикаса Магиоркиниса, это очень сильная корреляция, хоть она и не позволяет утверждать наличие прямой зависимости.

«Мы специально использовали две разные группы, данные которых нельзя сравнить друг с другом, чтобы как можно больше повысить надежность нашего исследования, — цитирует его издание Popular Science. — Результат подтвердился в обеих группах, а возможность такого случайного совпадения практически исключена».

Выбор или болезнь?

Теперь ученые хотят понять, как именно работает этот механизм: как присутствие вируса влияет на уровень дофамина и повышает риск развития зависимости. Это не только поможет лучше понять природу заболевания, но подсказать новые способы лечения.

Кроме того, подчеркивают ученые, это исследование в очередной раз доказывает ошибочность стигматизации наркозависимых людей.

Впрочем, поможет ли эта работа действительно изменить предвзятое отношение к больным людям со стороны общества, сильно зависит от других социальных и политических факторов, отмечает глава Института исследований инфекционных заболеваний Сэмьюэл Фридман.