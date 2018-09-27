Робота научили аккуратно снимать верхние листья с кочана салата

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Робот оснащен системой компьютерного зрения, которая анализирует овощ, а также небольшой рукой с вакуумной насадкой, которая отделяет листья по одному и не разрушает при этом сам кочан.

Весь процесс занимает 27 секунд, сообщается на сайте университета.

Из-за постоянного повышения спроса на сельскохозяйственную продукцию разработчики придумывают самые разные способы автоматизации различных связанных с этой сферой процессов. Компания DJI, к примеру, уже несколько лет разрабатывает сельскохозяйственные беспилотники, а в прошлом году роботам в рамках эксперимента удалось засеять гектар земли и собрать с него урожай, причем практически без участия человека.

Технологическая помощь может понадобиться и в процессе подготовки продуктов к потреблению или продаже: к примеру, обычно после сбора салата латук (одна из разновидностей которого называется айсберг) от кочана вручную отделяют верхние пожухлые листья.

Построить робота, который смог бы справиться с этой задачей автоматически решили британские инженеры под руководством Луки Скимеры (Luca Scimera).

Робот состоит из двух частей. Первая — это камера, которая с помощью алгоритмов компьютерного зрения, обученных на сотнях фотографиях кочанов латука, анализирует овощ и ищет его кочерыжку, на основании чего определяет его положение в пространстве, после чего переворачивает кочан. Вторая часть состоит из управляемой руки-насоса, которая отделяет верхние листья салата. Весь процесс, как сообщают разработчики, занимает чуть менее полминуты. Насос действует очень аккуратно и не разрушает свежие листья салата.

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Инженеры отметили, что использовать построенного им робота можно и для других культур: необходимо только обучить систему компьютерного зрения на соответствующей выборке.