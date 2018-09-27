Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как провозить животных в электричках
Американцы посмеялись над российскими танками
Сын Елизаветы Боярской украсил стены своей комнаты
Как выглядит 42-метровая квартира в Нью-Йорке (фото)
Штраф за недолив: как будут наказывать недобросовестные АЗС
Решена загадка самой скандальной эротической картины XIX векаНа картине Гюстава Курбе "Происхождение мира", скорее всего, изображена французская балерина Констанс Кеньо
СМИ: У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Марина Александрова и внучка Евстигнеева снялись вместе
Звезда «Кухни» стала «ИП Пироговой»: первые фото со съемок
Певица Натали опубликовала фото с полностью обнаженной грудью
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицией
Ест блюдо ежедневно 20 лет подряд: странные привычки знаменитых
Страна, где не осталось коренного населения
Фигурист Жулин откровенно о неверности Навке - СМИ
Водонаева переживает за детей Пугачевой - СМИ
Странная облава на водителей: в России такого пока не будет
Xcient — новый Hyundai российской сборки
Фоторепортажи
16От заката до рассвета
12Торжества в честь 70-летия КНДР
12:23 (мск), источник: N + 1

Робота научили аккуратно снимать верхние листья с кочана салата

Инженеры из Кембриджского университета представили робота, который умеет аккуратно очищать кочан латука от внешних листьев.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.
Робот оснащен системой компьютерного зрения, которая анализирует овощ, а также небольшой рукой с вакуумной насадкой, которая отделяет листья по одному и не разрушает при этом сам кочан.

Весь процесс занимает 27 секунд, сообщается на сайте университета.

Из-за постоянного повышения спроса на сельскохозяйственную продукцию разработчики придумывают самые разные способы автоматизации различных связанных с этой сферой процессов. Компания DJI, к примеру, уже несколько лет разрабатывает сельскохозяйственные беспилотники, а в прошлом году роботам в рамках эксперимента удалось засеять гектар земли и собрать с него урожай, причем практически без участия человека.

Технологическая помощь может понадобиться и в процессе подготовки продуктов к потреблению или продаже: к примеру, обычно после сбора салата латук (одна из разновидностей которого называется айсберг) от кочана вручную отделяют верхние пожухлые листья.

Построить робота, который смог бы справиться с этой задачей автоматически решили британские инженеры под руководством Луки Скимеры (Luca Scimera).

Робот состоит из двух частей. Первая — это камера, которая с помощью алгоритмов компьютерного зрения, обученных на сотнях фотографиях кочанов латука, анализирует овощ и ищет его кочерыжку, на основании чего определяет его положение в пространстве, после чего переворачивает кочан. Вторая часть состоит из управляемой руки-насоса, которая отделяет верхние листья салата. Весь процесс, как сообщают разработчики, занимает чуть менее полминуты. Насос действует очень аккуратно и не разрушает свежие листья салата.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инженеры отметили, что использовать построенного им робота можно и для других культур: необходимо только обучить систему компьютерного зрения на соответствующей выборке.

Иногда роботам и дронам находят не совсем очевидную работу, связанную с едой. Например, в нашей заметке вы можете прочитать про энтузиастов, которые превратили квадрокоптер в блендер.

 Бомбардировки Второй мировой дотянулись до космоса инфразвуком
Европейских летчиков-испытателей допустили к управлению МС-21
Кудрин: В России 13,2 млн человек живут за чертой бедности
Украина рассчитывает на продажу «Северного потока — 2»
СМИ сообщили о четырех условиях МВФ для нового кредита Украине
Трамп и Порошенко в одинаковых костюмах рассмешили пользователей
Паспорт Виктора Цоя продан на торгах за 9 млн рублей
Досрочный возврат кредита больше не поможет вернуть страховку
Полковника ГРУ Анатолия Чепиги не оказалось в базе Интерпола
Спорт
КХЛ проверили на востребованность и доходность EY подготовила исследование результатов ее деятельности в прошлом сезоне
Hi-Tech
Арктика исчезает Глобальное потепление не удержать.
Здоровье
5 опасных народных средств Не пытайтесь следовать этим рекомендациям!
Кино
Участник «Замуж за Бузову» выбрал 2 млн рублей вместо Бузовой Телеведущая и певица опубликовала в соцсетях драматичный анонс нового выпуска шоу
Недвижимость
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Самые странные и уродливые здания с задворок Европы
Россиянам посулили 500 миллиардов на жилье
Горячие темы на «Детях»
Роза Люксембург Дележка совместно нажитого 511
Галина Проблемы со взрослой дочерью. 268
Белка Черная полоса - как пережить? 208
blossom Выводят за пределы школы. 188
Леди
6 самых ярких цветовых сочетаний осени Мы составили настоящую палитру для стильного шопинга на осень
Все о ремонте
Скандинавская двушка, обставленная мебелью из ИКЕА
Личный опыт: 5 ошибок в дизайне маленькой трешки
Обустраиваем кухню: 7 вещей, на которых нельзя экономить
10 гениальных решений для вертикального хранения в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь