Робота научили аккуратно снимать верхние листья с кочана салата
Инженеры из Кембриджского университета представили робота, который умеет аккуратно очищать кочан латука от внешних листьев.
Инженеры из Кембриджского университета представили робота, который умеет аккуратно очищать кочан латука от внешних листьев.
Весь процесс занимает 27 секунд, сообщается на сайте университета.
Технологическая помощь может понадобиться и в процессе подготовки продуктов к потреблению или продаже: к примеру, обычно после сбора салата латук (одна из разновидностей которого называется айсберг) от кочана вручную отделяют верхние пожухлые листья.
Робот состоит из двух частей. Первая — это камера, которая с помощью алгоритмов компьютерного зрения, обученных на сотнях фотографиях кочанов латука, анализирует овощ и ищет его кочерыжку, на основании чего определяет его положение в пространстве, после чего переворачивает кочан. Вторая часть состоит из управляемой
Инженеры отметили, что использовать построенного им робота можно и для других культур: необходимо только обучить систему компьютерного зрения на соответствующей выборке.
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