Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Франциия выступила с резкой инициативой против России
Экс-консул Израиля советует России не позориться с С-300 в Сирии
Беременная Нюша показала фанатам результаты УЗИ
Россияне нашли способ заработать на квартирах
Элегантная Жасмин повеселилась на вечеринке в Москве
Что ждет экономику: Вашингтон и Пекин обменялись ударами Торговая война между Вашингтоном и Пекином выходит на новый уровень
СМИ: У Порошенко наболело – врал, врал да вдруг правду сказал
Глава Крыма обратился с предложением к ДНР
Звезда «Кухни» стала «ИП Пироговой»: первые фото со съемок
Стало известно, кто заменит Надежду Бабкину на «Первом канале»
Певица Натали опубликовала фото с полностью обнаженной грудью
19-летняя пьяная девушка разделась перед полицией
Архивное фото рыжего из «Иванушек» произвело фурор в сети
Элегантная Жасмин повеселилась на вечеринке в Москве
Максим Виторган устроил публичную сцену ревности Ксении Собчак
ДНР: почему не отрицают новость о живом Захарченко
В Ижевске врач изнасиловал пациентку
Прилепин напомнил Путину о "русской весне"
Фоторепортажи
10Китай всерьез занялся гидроэнергетическими проектами
16От заката до рассвета
20:40 (мск), источник: Газета.Ру

Число просмотров Telegram-каналов упало почти вдвое за пять месяцев

За время блокировки мессенджера Telegram — с апреля по август 2018 года — посты популярных русскоязычных Telegram-каналов теряли в среднем 11,2% просмотров в месяц.

Наверх

В целом же этот показатель снизился на 45%, согласно данным исследования АНО «Радиочастотный спектр». Кроме того, в августе практически прекратился рост числа подписчиков (0,01%).

Однако, с апреля по август 2018 года количество читателей Telegram-каналов выросло на 21%, увеличиваясь в среднем на 4% в месяц.

Одновременно аудитория ряда каналов из топ-50 продолжает заметно расти. Наибольший интерес вызывают темы «Криптовалюты» (рост 49%) и «Экономика и бизнес» (35%).

Однако охват публикаций снижался — в среднем от 3% в месяц. При этом в августе этот показатель сократился на 25% по сравнению с июлем 2018 года. Единственная категория, чьи каналы увеличили охват поста, — «Новости и политика» (рост за 5 месяцев — 6%).

Исследование основывается на данных на 2 сентября 2018 года.

 В Великобритании состоялась первая в истории королевская однополая свадьба
Трампа высмеяли на Генассамблее ООН
Путин сменил глав нескольких регионов в течение часа
Британские СМИ назвали настоящее имя Руслана Боширова
Искусствоведы разгадали тайну скандальной картины XIX века
Дональд Трамп задел Россию и Китай одной фразой
Какой остров в России «переносит» в будущее за 15 минут (фото)
«Восстание машин»: как компьютер чуть не начал ядерную войну
Ученые раскрыли тайну аномалий в радиоэфире Второй мировой войны
Спорт
Гол Кокорина помог «Зениту» выйти в 1/8 финала Кубка России Санкт-петербургский клуб одержал крупную победу над астраханским «Волгарем»
Hi-Tech
Марсоход найден! Долгожданный снимок NASA Его увидели на одном из снимков Марса со спутника.
Здоровье
5 опасных народных средств Не пытайтесь следовать этим рекомендациям!
Кино
Джоли стала блондинкой ради новой роли: фото с площадки Актриса играет маму Питера Пэна и Алисы из Страны чудес в ленте, которая объединит две британские сказки
Недвижимость
На улице похолодало. Когда в квартирах станет тепло?
5 футуристичных интерьеров, в которых удобно жить
В Китае откроют подземный отель в заброшенном карьере
В России программу льготной ипотеки продлят до 2024 года
Горячие темы на «Детях»
Роза Люксембург Дележка совместно нажитого 412
Рыжуля говорила мне мама... 222
Mathew M как быть, ребенку скучно в первом классе 200
Кукарача Секции. 189
Леди
8 идеальных платьев для полных девушек Для девушек размера plus-size мы собрали 8 платьев, которые украсят фигуру.
Все о ремонте
9 предметов декора, которые можно сделать из старых оконных рам
Малогабаритка для семьи с ребенком: реальный проект
Стеклянная перегородка в интерьере: 5 идей
Квартира в Подмосковье: графичный интерьер в стиле фьюжн
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь