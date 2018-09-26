Число просмотров Telegram-каналов упало почти вдвое за пять месяцев

В целом же этот показатель снизился на 45%, согласно данным исследования АНО «Радиочастотный спектр». Кроме того, в августе практически прекратился рост числа подписчиков (0,01%).

Однако, с апреля по август 2018 года количество читателей Telegram-каналов выросло на 21%, увеличиваясь в среднем на 4% в месяц.

Одновременно аудитория ряда каналов из топ-50 продолжает заметно расти. Наибольший интерес вызывают темы «Криптовалюты» (рост 49%) и «Экономика и бизнес» (35%).

Однако охват публикаций снижался — в среднем от 3% в месяц. При этом в августе этот показатель сократился на 25% по сравнению с июлем 2018 года. Единственная категория, чьи каналы увеличили охват поста, — «Новости и политика» (рост за 5 месяцев — 6%).