Тюлень, бросивший осьминога в лицо мужчине, попал на видео

На кадрах видно, как рядом с лодками всплывает тюлень, держащий в пасти осьминога, и с силой бросает моллюска прямо в лицо одного из каякеров.

«Тюлень швырнул его со всей силы, а мое лицо оказалось не в том месте в неподходящее время», — рассказал порталу Yahoo7 News мужчина, ставший «жертвой» инцидента.

По его словам, победителем в итоге остался осьминог: он прицепился к днищу лодки и спасся от преследовавшего его тюленя.