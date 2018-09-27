Чем известен автор картины «Происхождение мира» Гюстав Курбе

Источник: AFP 2018

Гюстав Курбе родился в 1819 году в Орнане, небольшой коммуне во французском регионе Франш-Конте, в многодетной семье процветающего фермера. Любовь к семье и своему родному региону Курбе сохранял на протяжении всей жизни и отразил в своих картинах.

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Пейзажи Франш-Конте художник неоднократно использовал в качестве фона для своих картин и оставил много портретов своих близких, которых он также часто изображал в качестве персонажей своих картин.

В 20 лет Курбе приехал в Париж, чтобы поступать в юридическую школу, однако позже отказался от этой идеи. Он проводил много времени в Лувре, делая копии работ Рембрандта, Рубенса, Караваджо и Тициана. Среди французских художников ему нравился Эжен Делакруа (Делакруа его произведения тоже нравились), наиболее яркий представитель французского романтизма, автор знаменитой «Свободы, ведущей народ» (1830 год).

Однако Курбе стремился найти собственное направление в живописи.

Он написал несколько своих автопортретов, в том числе «Автопортрет с черной собакой», который был выставлен в Парижском салоне 1844 года, престижной ежегодной французской выставке и официальной экспозиции парижской Академии изящных искусств.

Академики стиль Курбе не приняли.

Реалист-бунтарь

Академическая традиция живописи XIX века требовала, чтобы на больших объемных холстах изображались только исторические, библейские или мифологические сюжеты. Однако Курбе игнорировал эти правила и рисовал на больших полотнах знакомые ему из детства сцены сельского быта. По мнению художника, сюжеты, описывающие современность Франции, заслуживали таких больших форматов.

Академия изящных искусств и посетители Парижского салона считали такие обыденные сюжеты низкими и простонародными. Так, крупноформатная картина Курбе «Похороны в Орнане» встретила полное непонимание и возмущение публики. Картина размером более трех метров в высоту и более шести метров в ширину была выставлена в Парижском салоне 1850−1851 годов. На ней, как считают искусствоведы, художник мог изобразить похороны своего деда.

Курбе любил провоцировать аудиторию, раздвигая границы приличия в искусстве.

В 1856 году он написал «Девушек на берегу Сены», две героини которой в беспорядочной одежде свободно лежат под деревом у реки. Это шокировало публику. Аналогичную реакцию получила другая картина Курбе «Женщина с попугаем», на которой художник в реалистической манере изобразил свою обнаженную натурщицу.

"Девушки на берегу Сены" Гюстава Курбе (на переднем плане) шокировали французскую публику | Источник: AFP 2018

Картина Курбе «Возвращение с приходской конференции», на которой были изображены пьяные священники, непринужденно беседующие на проселочной дороге, была отвергнута на Салоне 1863 года как «грубо попирающая нормы религиозной морали». Выставлять ее художнику запретили.

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На следующий год Курбе хотел выставить ныне исчезнувшую работу «Венера и Психея», но Салон отверг и ее за непристойность.

Картина «Происхождение мира», на которой Курбе изобразил тело женщины с раздвинутыми ногами и ее половые органы, из-за чрезмерной сексуальной откровенности долгое время вообще нигде не выставлялась и впервые была показана широкой публике только в конце XX века.

Пьяница, забияка и скандалист

«Если эти господа называли вульгарным натурализмом изображение крестьянина на тропинке, то они наверняка поперхнулись бы своим изысканным вином при виде другого произведения, написанного Курбе, — хорошо всем известного, но мало кем изображенного. Его картина “Происхождение мира” (1866) стала одной из самых провокационных работ в истории искусства, знаменитая своим, мягко говоря, откровенным и бесстыдным изображением голого женского тела от груди до бедер, с широко раздвинутыми ногами, которое, для пущего порнографического эффекта Курбе еще и обрезал по бокам», — писал в своей книге «Непонятное искусство» редактор отдела искусств Би-би-си Уилл Гомперц.

Ему нравилась репутация грубоватого, неотесанного художника-пьяницы, забияки и скандалиста.

Предшественник нынешних отвязных радиодиджеев, он был человеком из народа, которому популярность у соотечественников дала в руки увесистую палку, чтобы лупить художественное начальство. Когда академики обвиняли его в самодовольстве, Курбе лишь пожимал плечами. Когда его критиковали за явные нарушения пропорций и за изображение забитой и простонародной современной Франции, он преспокойно продолжал работать в том же духе", — описывал Гомперц творчество Курбе.

Картина "Происхождение мира" | Источник: AP 2018

Курбе был убежденным противником монархии. Он поддержал Парижскую коммуну, а после ее падения был арестован правительственными силами и приговорен к шести месяцам лишения свободы. Впоследствии он был вынужден уехать в Швейцарию. Там художник страдал от нехватки денег, начал сильно пить, а писать картины стал все реже. Умер в конце 1877 года недалеко от Женевского озера.