Трамп и Порошенко в одинаковых костюмах рассмешили пользователей Сети‍

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — написал он.

Многим комментаторам фото показалось смешным.

«Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — отметил @jurgen22061980.

«Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется,» — написала @VanillaVanill.

«Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?» — поинтересовался @sergeimedyants1. Ранее СМИ писали, что за организацию встречи Порошенко с Трампом в июне 2017 года украинская сторона заплатила американским лоббистам именно такую сумму.